2025 yılı itibarıyla 32,7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel hurma pazarının, 2026'da 34,5 milyar dolara yükseldi. Yıllık bileşik büyüme oranının da yüzde 6,14 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Pazarın 2034'e kadar 55,58 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Mısır, 1,7 milyon tonu aşan üretimiyle dünya lideriyken Suudi Arabistan 1,5 milyon tonla ikinci, İran 1,3 milyon tonla, Cezayir ise 1,1 milyon tonla dördüncü sırada konumlanıyor.

İSRAİL'İN PREMİUM 'MEDJOOL HURMASI'

İsrail ise 'yüksek katma değerli hurma' kategorisi ön plana çıkıyor. Premium sınıfta yer alan Medjool hurma, ülkenin uluslararası pazardaki etkisini yükseltiyor. Avrupa'da çeşitli sektör raporları, medya raporları ve tüketici izleme kuruluşları, İsrail ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde üretilen hurmaların, uluslararası boykot ve yaptırımları aşmak amacıyla menşe gizleme yöntemleriyle pazarlanabildiğini iddia etti.

Yasa dışı yerleşimlerde üretilen hurmalar, doğrudan ihracat yerine üçüncü ülkeler ve dolaylı lojistik hatlar üzerinden Avrupa'ya sevk edildiği öne sürüldü. Batı Şeria kaynaklı ürünlerin 'İsrail ürünü' ya da komşu ülke menşeli gösterilerek AB pazarına sunulduğu, bazı ihracatçıların ise serbest ticaret bölgelerinde yeniden paketleme yaparak üretim kaynağını gizlediği ileri sürüldü.

'AVRUPA'DA YÜZDE 75 İSRAİL KAYNAKLI HURMA'

Uzmanlar, özellikle ramazan döneminde artan talep nedeniyle denetimlerin zayıflayabildiğini ve bunun haksız rekabet riski olduğunun altını çiziyor.

Dünya Bankası verilerine göre Hollanda'daki hurmaların yaklaşık yarısı, Fransa'dakilerin ise üçte birinden fazlası İsrail menşeli olduğu aktarıldı. Almanya'da ise toplam arzın yaklaşık yüzde 25'inin İsrail bağlantılı olacağı öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri pazarına giriş koşulları ve sektörel raporların yayımlandığı veri tabanı CBI'ye göre, Avrupa'ya ihraç edilen Medjool hurmaların yaklaşık yüzde 50'si İsrail kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Uluslararası gıda ticareti yayınları ise bu oranın yüzde 75'e kadar çıkabileceğini de iddia ediyor.