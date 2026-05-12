Türkiye'nin üretim gücünün dünyaya açılması noktasında profesyonel departman yönetimi ve teknolojik çözüm ortaklıkları kritik bir role bürünmektedir. Teknoloji odaklı yaklaşımlar, maliyet verimliliği ve doğru müşteri bulma stratejilerini tek bir potada eriterek sürdürülebilir ihracatı mümkün kılmaktadır. ihracatGO Kurucusu Ezgi Çetinkaya, dijitalleşen B2B süreçlerinin Türk firmaları için sunduğu küresel fırsatlara dikkat çekmektedir.

World Trade Organization (WTO) tarafından Mart 2026'da yayımlanan Global Trade Outlook and Statistics raporuna göre, küresel hizmet ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 büyüyerek 9,56 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. Mal ve hizmet ticareti toplamında küresel ticaret hacmi ise 34,65 trilyon dolarla rekor seviyeye çıkmış; hizmetlerin küresel ticaret içindeki payı 2005'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 27,6'ya yükselmiştir. Hizmet ticareti aynı dönemde hacim bazında yüzde 5,3 büyürken, mal ticareti yüzde 4,6 oranında genişlemiş; yapay zekâ destekli mal ticareti ise yüzde 21,9 artışla 4,18 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. WTO'nun Eylül 2025'te yayımladığı World Trade Report 2025: Making Trade and AI Work Together to the Benefit of All raporu, doğru politikalar uygulandığı takdirde yapay zekânın 2040 yılına kadar küresel ticareti yüzde 34 ile yüzde 37 arasında büyütebileceğini ortaya koymaktadır. Raporda vurgulanan bir diğer önemli veri ise, en büyük büyümenin yüzde 42 ile dijital olarak sunulabilir hizmetler kaleminde gerçekleşeceğidir.

Sektördeki bu radikal dönüşümü yakından takip eden ihracatGO Kurucusu Ezgi Çetinkaya, küresel ticaretin yeni bir boyuta geçtiğini vurgulayan şu değerlendirmelerde bulunmaktadır:

"Dijitalleşen dünyada ticaret artık fiziksel sınırları aşarak verinin ve teknolojinin gücüyle çok daha geniş bir alana yayılmaktadır. WTO verilerinin de açıkça ortaya koyduğu üzere dijital olarak sunulabilir hizmetlerdeki yüzde 42'lik büyüme potansiyeli, yerli üreticilerimizin küresel rekabet gücünü artırmak adına muazzam bir fırsat kapısı aralamaktadır. Biz de bu dijital rüzgarı arkamıza alarak Türk üreticilerinin dünya genelinde 120 ülkede varlık göstermesi için gerekli tüm teknolojik altyapıyı ve uzmanlığı eksiksiz şekilde sağlıyoruz."

"DIŞ TİCARETTE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM ORTAKLIĞI BİR LÜKS DEĞİL ZORUNLULUKTUR"

Dünya genelinde dijital ticaretin küresel ekonomik büyümenin ana motoru haline gelmesi, B2B süreçlerinde de köklü değişimleri beraberinde getirmektedir. WTO World Trade Report 2025 verilerine göre, yapay zekâ kullanan firmaların yaklaşık yüzde 90'ı ticarete ilişkin faaliyetlerde somut faydalar bildirmekte, yüzde 56'sı ise ticaret risklerini yönetme kabiliyetinin arttığını ifade etmektedir. Ancak bu dönüşüm fırsat eşitsizliklerini de beraberinde getirmektedir; küçük firmalardaki yapay zekâ kullanım oranı yüzde 41'de kalırken, büyük firmalarda bu oran yüzde 60'ı aşmaktadır. Pazar araştırmalarının yapay zekâ destekli hale gelmesi, firmaların doğrudan satın alma potansiyeli olan global alıcılara odaklanmasını kolaylaştırmaktadır. Dijital araçlar sayesinde artık her ölçekteki işletme, küresel tedarik zincirinin ayrılmaz ve aktif bir parçası haline dönüşebilmektedir.

Çetinkaya, bu verimlilik avantajlarının Türk firmalarının sırtındaki operasyonel yükü hafifletmek için kullanılması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Geleneksel dış ticaret modellerinde firmalar yüksek personel maliyeti ve pazar araştırması yükü altında ezilmekte, bu da üretim güçlerini global pazara yansıtmalarını engellemektedir. WTO World Trade Report 2025'in de gösterdiği gibi yapay zekâ adaptasyonunda küçük firmalar büyük firmaların gerisinde kalmaktadır. ihracatGO olarak geliştirdiğimiz 'hizmet olarak dış ticaret departmanı' modeliyle firmaların tüm operasyonel sorumluluğunu üstleniyor ve onları doğrudan hedef alıcılarla buluşturuyoruz. Teknoloji ile insan kaynağını harmanladığımız bu yapıda, dijital panel üzerinden şeffaf yönetim ve sektörde nadir görülen minimum potansiyel müşteri bulma garantisi ile işletmelerin büyüme yolculuğuna profesyonel bir eşlik ediyoruz."

DİJİTAL HİZMET İHRACATINDAKİ BÜYÜME KÜRESEL TİCARETİN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Küresel ticaret hacmi içerisinde dijital hizmetlerin payının hızla artması, işletmelerin ekonomik vizyonlarını teknoloji eksenli bir zemine oturtmalarını zorunlu kılmaktadır. 2025 yılında küresel hizmet ticareti, mal ticaretine kıyasla daha hızlı büyüyerek 9,56 trilyon dolara ulaşmış; yapay zekâ tabanlı ürün talebi küresel ticaretin sürükleyici gücü haline gelmiştir. WTO Mart 2026 öngörülerine göre küresel hizmet ticaretinin 2026 yılında yüzde 4,8, 2027'de ise yüzde 5,1 büyümesi beklenmektedir. Mal ticaretinin büyüme hızını katlayan dijital hizmet ihracatı, özellikle iş hizmetlerinin sınır ötesi erişimini her zamankinden daha şeffaf bir hale getirmektedir. İşletmelerin kağıtsız ticarete geçiş yapması, gümrük süreçlerinden online ödeme sistemlerine kadar her aşamada hız ve güvenlik unsurlarını ön plana çıkarmaktadır. Küresel pazarda kalıcı bir yer edinmek isteyen aktörler için dijital araçların adaptasyonu, artık stratejik bir büyüme parametresi olarak kabul edilmektedir. Pazar analizlerinin veri odaklı yöntemlerle gerçekleştirilmesi, hata payını minimize ederek yatırımın geri dönüş süresini kayda değer oranda kısaltmaktadır. WTO World Trade Report 2025'te vurgulanan hizmet ticaretindeki maliyet düşüş potansiyeli ise işletmelerin yeni yatırımlar için ihtiyaç duydukları finansal alanı yaratmalarına olanak tanımaktadır.

'2027 YILI SONUNA KADAR TÜRK ÜRETİCİSİNE YENİ BİR VİZYON KAZANDIRACAĞIZ'

ihracatGO, dış ticaret süreçlerini dijital bir panel üzerinden ölçülebilir ve takip edilebilir bir yapıya kavuşturarak sektördeki geleneksel bariyerleri ortadan kaldırmaktadır. Marka sadece bir danışmanlık firması olarak değil, firmaların personel maliyeti ve pazar araştırma yükünü üstlenen teknolojik bir çözüm ortağı olarak konumlanmaktadır. ihracatGO Kurucusu Ezgi Çetinkaya, markanın Türk ihracatçıları için belirlediği iddialı hedeflere ve teknolojik vizyonuna dair şu bilgileri paylaştı:

"ihracatGO olarak temel misyonumuz, Türkiye'deki üretim gücünü dijitalleşme ve 15 yılı aşkın uzmanlık deneyimiyle birleştirerek küresel bir pazar gücüne dönüştürmektir. Şu an aktif olarak 120 ülkede ve 50 farklı sektörde operasyon yürütüyoruz ve 2027 yılı sonuna kadar Türk ihracatçıları için yıllık 250 milyon dolarlık ek satış hacmi yaratma taahhüdümüzün arkasında duruyoruz. Çok dilli uzman kadromuz ve yapay zeka destekli panel altyapımızla, ihracatın bir lüks değil her ölçekteki firma için sürdürülebilir bir zorunluluk olduğunu kanıtlamaya devam edeceğiz."