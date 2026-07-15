Yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla tavan yapan bellek çipi fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik istikrarsızlığın tetiklediği lojistik darboğazlar ve altın, bakır gibi temel emtialardaki küresel değer kazançları nihayet teknik servislere yansıdı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yetkili servis ağına sağladığı yedek parça fiyatlarında artışa gitti. Tamir işlemlerinde parça maliyetlerinin toplam faturanın %80 ila %90'ını oluşturduğu göz önüne alındığında, yakın zamanda garanti dışı kalan cihazların ekran, batarya ve ana kart değişim ücretlerinde ciddi bir artış yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

BEYAZ EŞYA VE AKILLI TELEFONLAR ETKİLENDİ, TELEVİZYONLAR MUAF KALDI

Fiyat artışları Samsung'un farklı ürün gruplarına değişen oranlarda yansıdı. Şirketin akıllı telefon operasyonlarını yürüten Mobil Deneyim (MX) birimi bünyesindeki ekran paneli, çip ve kamera gibi onarım parçalarında ortalama %5'lik bir artış gerçekleşti. Ev aletleri grubunu kapsayan Dijital Ev Aletleri (DA) biriminde ise motor ve kompresör gibi kritik yedek parçaların fiyatı ortalama %9 oranında yükseldi. Rakiplerle olan parça maliyeti farkının nispeten düşük seyretmesi nedeniyle, televizyon grubunu yöneten Video Ekran (VD) bölümünün bu zam dalgasından etkilenmediği açıklandı.

SADECE TAMİR DEĞİL SIFIR CİHAZ FİYATLARI DA YÜKSELİYOR

Bileşen maliyetlerindeki bu önlenemez yükseliş, tüketici elektroniği pazarındaki genel fiyat eğilimini de doğrudan etkiliyor. Sektör analizleri, akıllı telefonların ortalama satış fiyatının geçtiğimiz yıla oranla %21 civarında artacağını öngörüyor. Bu durumun en somut örneği ise kapıda. Samsung'un 22 Temmuz'da düzenleyeceği geleneksel Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni nesil katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8'in, artan parça maliyetleri nedeniyle önceki nesillerine kıyasla en az 100 dolarlık bir fiyat artışıyla pazara sunulacağı belirtiliyor.