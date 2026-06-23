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Kaynak: AA

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Mayıs 2026 ham çelik üretim verilerini duyurdu.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi yılın beşinci ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 gerileyerek 157,4 milyon ton kaydetti.

Yılın ilk 5 ayındaki toplam küresel üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalışla 773,1 milyon ton olarak kaydetti.

ÇİN'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 düşüş ile 84,4 milyon tona geldi. Çin'in ocak-mayıs dönemindeki toplam üretimi de yüzde 3,9 düşüşle 415,5 milyon tona inmiş oldu.

Türkiye ise mayıs ayında sergilediği performansla dikkat çekti. Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. Yılın ilk 5 ayında ise Türkiye'nin toplam üretimi yüzde 6,8 artışla 16,5 milyon ton olarak kaydedildi.

KÜRESEL ÜRETİMDE VİETNAM VE ABD YÜKSELİŞTE, RUSYA DÜŞÜŞTE

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük üreticilerinden Hindistan mayıs ayında üretimini yüzde 1,9 artırarak 14,1 milyon tona, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 7,8 artışla 72,9 milyon tona geldi.

ABD, mayısta yüzde 9,2 yükselişle 7,5 milyon ton üretirken ilk 5 ayda yüzde 6,8 artış yakalayarak 35,6 milyon tona çıktı.

Japonya mayıs ayında yüzde 1,7 artışla 7 milyon ton üretim gerçekleştirirken ilk 5 aylık toplam üretimi yüzde 0,7 düşerek 33,6 milyon ton kaydetti.

Güney Kore ise mayısta yüzde 3,3 artışla 5,4 milyon ton, ilk 5 ayda ise yüzde 2,7 artışla 26,4 milyon ton üretim oldu.

Üretiminde gerileme yaşanan Rusya'nın mayıs ayı tahmini üretimi yüzde 5,4 azalarak 5,6 milyon tona düşerken ülkenin ilk 5 aydaki toplam üretimi yüzde 10 kayıpla 26,4 milyon tona indi.

Avrupa'nın en büyük üreticisi Almanya, mayısta yüzde 7,3 artışla 3,2 milyon ton, ilk 5 ayda ise yüzde 8,8 yükselişle 15,7 milyon ton üretim performansı kaydetti.

Brezilya mayısta yüzde 2,4 artışla 2,8 milyon tona ulaşmasına rağmen ilk 5 aylık toplam üretiminde yüzde 1,9 düşüşle 13,4 milyon tona geldi.

En yüksek büyüme oranlarından birini yakalayan Vietnam ise mayıs ayında üretimini yüzde 27,2 artırarak 2,6 milyon tona, ilk 5 aylık toplam üretimini ise yüzde 26,8 artışla 12,6 milyon tona çıktı.