İklim değişikliği yalnızca küresel sıcaklık değerlerini yükseltmekle kalmıyor, doğrudan mutfaklardaki temel gıda maddelerinin maliyetini de artırıyor. Dünyanın en önemli tarım ürünlerinin başında gelen buğday üretimi, giderek şiddetlenen kuraklık ve su krizleri nedeniyle büyük bir tehdit altında bulunuyor. Earth's Future dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, küresel sıcaklık artışının 3 dereceye ulaşması durumunda buğday fiyatlarının 2010'lu yıllardaki ortalama seviyesinin üç katına çıkabileceğini gösteriyor.

FİYAT DALGALANMALARININ YÜZDE 74'Ü KURAKLIK KAYNAKLI

Araştırmacılar, 2000-2021 yılları arasındaki küresel buğday fiyatlarını ve ana üretim bölgelerindeki kuraklık verilerini karşılaştırarak dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Elde edilen bulgulara göre küresel buğday fiyatlarında yıldan yıla yaşanan değişimlerin yaklaşık yüzde 74'lük kısmı, üretim merkezlerinde eş zamanlı meydana gelen şiddetli su kıtlıklarıyla açıklanıyor. Yapılan analizler su kıtlığı ile fiyatlar arasındaki bu güçlü bağın mısırda çok daha zayıf kaldığını, pirinçte ise benzer bir ilişkinin bulunmadığını ortaya koyarak buğday pazarının küresel kuraklıklara karşı son derece hassas olduğunu doğruluyor.

SICAKLIK ARTIŞIYLA BİRLİKTE TON BAŞINA MALİYET 364 DOLARA ULAŞABİLİR

İklim modellemelerine dayanan öngörüler, sıcaklık yükseldikçe şiddetli su kıtlığı yaşayan buğday tarım alanlarının daha geniş bir coğrafyaya yayılacağını işaret ediyor. Küresel ısınmanın 2 derece seviyesinde kalması durumunda ortalama buğday fiyatının ton başına yaklaşık 273 dolar olacağı öngörülürken, sıcaklık artışının 3 dereceye ulaşması halinde bu rakamın 364 dolara çıkacağı hesaplanıyor. Bu değer, 2010 yılında kaydedilen enflasyona göre düzeltilmiş küresel buğday fiyatının yaklaşık üç katına denk geliyor.

KURAKLIĞIN VE TEDARİK SIKINTILARININ ETKİSİ ŞİMDİDEN HİSSEDİLİYOR

Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü verilerine göre, son haftalarda yaşanan kuraklıklar ve Karadeniz bölgesindeki nakliye aksaklıkları sebebiyle küresel buğday fiyatları Ocak 2026 seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 25 oranında yükseliş kaydetti. Araştırmacılar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yüzyılın sonuna kadar mevcut buğday ekim alanlarının yüzde 60'a yakın kısmının aynı anda şiddetli su krizleriyle yüzleşebileceğini belirterek, gelecekteki gıda güvenliği planlamalarında bu tehlikenin öncelikli olarak hesaba katılması gerektiği vurguluyor.