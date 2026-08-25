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Kaynak: AA

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler dünya genelinde ekonomileri zorlamayı sürdürürken, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığın ekonomik yaptırım boyutuna taşınması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı bir "ekonomik dışlama" operasyonu başlatıldığını açıklayarak, İran'ı destekleyen ülkeler için ikincil yaptırım riskine işaret etti ve hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını vurguladı. Bessent yaptırımlar için net bir tarih vermezken, piyasalar bu yaptırımların ekonomik etkilerinin beklenenden daha sınırlı kalacağını öngörerek pozitif bir seyir izlemeye başladı.

ALMANYA EKONOMİSİNDEN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME

Avrupa piyasalarındaki olumlu havayı destekleyen bir diğer kritik veri ise Almanya'dan geldi. Almanya'nın 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri açıklandı:

ÇEYREKLİK BÜYÜME: Bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı.

YILLIK BÜYÜME: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gelen bu veriler, Almanya'nın Orta Doğu kaynaklı enerji şokunu tahmin edilenden daha iyi yönettiğini ortaya koydu. ABD-İran gerilimine bağlı tedarik sıkıntılarına rağmen ülkede fabrika üretimi ve ihracatın son aylarda artış gösterdiği bildirildi.

AVRUPA BORSALARINDA SAAT 10.30 İTİBARIYLA SON DURUM

Avrupa genelinde endeksler saat 10.30 itibarıyla şu seviyelerden işlem görüyor:

Stoxx Europe 600: Yüzde 0,3 artışla 656 puan

Almanya (DAX 40): Yüzde 0,40 değer kazancıyla 26.218 puan

Fransa (CAC 40): Yüzde 0,5 kazançla 8.493 puan

İspanya (IBEX 35): Yüzde 0,5 artışla 20.191 puan

İngiltere (FTSE 100): Yüzde 0,1 kazançla 10.865 puan

İtalya (FTSE MIB 30): Yüzde 0,60 değer kaybıyla 52.859 puan (Ayrışarak gerileyen tek ana endeks oldu)