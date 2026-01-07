ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 5 Ocak tarihli ekonomi raporunda Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bankanın analizine göre, çekirdek enflasyon göstergeleri Aralık ayında, Temmuz ayından bu yana ilk kez belirgin bir zayıflama sinyali verdi. Fakat ekonomistler, bu yavaşlamanın arkasında yatan ana sebeplerden birinin mevsimsel faktörler olduğunu belirtiyor.

YIL SONU ENFLASYONU BEKLENTİSİ YÜZDE 20

Goldman Sachs, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 20 olarak koruduğunu açıkladı.

Banka, hazırladığı raporda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türk ekonomisindeki çekirdek enflasyonda ilk zayıflama: Çekirdek enflasyon göstergeleri Temmuz’dan bu yana ilk kez Aralık ayında kayda değer bir gevşeme gösterdi.

Politika etkisi: Yaşanan yavaşlamanın; sıkı para ve maliye politikası, Türk Lirası’ndaki (TL) değer kaybının yavaşlaması ve büyüme ivmesindeki zayıflama ile uyumlu olduğu belirtildi.

Atalet riski: Ekonomistler, çekirdek enflasyonun 2024 ortasından bu yana süregelen "ataletini" kaybedip kaybetmediğini belirlemek için mevsimsel belirsizlikler nedeniyle henüz erken olduğunu vurguladı.”

TÜİK ENFLASYONU BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

Goldman'ın raporu, TÜİK’in son açıkladığı yıllık yüzde 30,9’luk enflasyon verisinden sonra geldi. Öte yandan bu rakam, piyasadaki ekonomistlerin yüzde 31 olan genel beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmişti. Banka, bu durumu kademeli bir yavaşlama beklentileriyle uyumlu bir veri olarak değerlendiriyor.