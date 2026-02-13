Çevre dostu olmaları, düşük yakıt ve bakım maliyetleri, sessiz ve konforlu sürüş sunmaları, artan şarj istasyonları ve daha birçok avantajları ile tercih edilen elektrikli otomobillerde satış oranı düştü.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, ocaktaki elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,2 milyon adet elektrikli araç satıldı. Bu miktar, elektrikli araç satışlarında yıllık bazda yüzde 3 ve aylık bazda yüzde 44 düşüş olduğunu gösterdi.

Elektrikli araç satışlarında ocaktaki azalma, Çin pazarındaki satışlarda aylık yüzde 55 ve yıllık bazda yüzde 20 düşüşün etkisiyle yaşanırken Çin'de geçen ay 600 bin elektrikli araç satıldı. Çin'de elektrikli araçların çoğu 2014 yılından beri ilk kez satın alma vergisine tabi hale geldi.

Ayrıca, ülkede elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon seviyesi geçen yıla göre azaltıldı ve özellikle küçük araçlarda fiyat indirimleri kısmen önemini yitirdi. Bu iki önemli değişiklik, ülkede elektrikli araç satışlarında azalmayı da beraberinde getirdi.

TESLA KAN KAYBEDİYOR

Kuzey Amerika bölgesinde elektrikli araç satışları ocakta yıllık bazda yüzde 33 azalarak 90 bin oldu. ABD pazarından kaynaklanan bu azalış, 2022'nin başından beri elektrikli araç satışlarında en düşük aylık seviye olarak görüldü. ABD elektrikli araç pazarı, 30 Eylül 2025'te federal teşvikler ve yakıt standartları cezalarının kaldırılması, araç üretimi ve tedarik zincirlerini yerelleştirmeyi amaçlayan korumacı politikaların getirilmesinin ardından zorluk yaşamaya devam ediyor.

Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 92 artarak 190 bin oldu. Güney Kore, Brezilya ve Tayland'daki satışlarda görülen büyüme dikkati çekti.

Avrupa'da elektrikli araç satışları ocakta yıllık bazda yüzde 24 yükselerek 320 bine ulaşmasına rağmen önceki aya göre yüzde 33 geriledi. Avrupa elektrikli araç pazarında 2025'te görülen büyüme ivmesi devam ederken Avrupa elektrikli araç pazarındaki sübvansiyonlar 12 ay öncesine göre değişti.

İngiltere, Almanya ve Fransa kısa süre önce sübvansiyon programlarını yeniden başlatan ülkeler olarak öne çıktı ve bu ülkelerdeki satışlarda sırasıyla yüzde 14, yüzde 25 ve yüzde 41'lik yıllık büyüme oranları kaydetti. Öte yandan, Norveç'te satışlar yıllık bazda yüzde 71 ve Hollanda'da yüzde 28 geriledi.

TRUMP KAYNAKLI DÜŞÜŞ

Benchmark Mineral Intelligence bünyesindeki Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elektrikli araç pazarının bu yıla 2025'e kıyasla "tanınmaz bir başlangıç" yaptığını belirten Lester, Çin'de elektrikli araçlara yönelik iki önemli değişikliğe dikkati çekti. Lester, şu bilgileri paylaştı:

"Avrupa'daki güçlü büyüme, Kuzey Amerika ile keskin bir tezat oluşturuyor. Kuzey Amerika'da elektrikli araç pazarı bir yeniden düzenleme döneminden geçiyor. ABD'de, Başkan Donald Trump'ın tüketiciler ve üreticiler açısından elektrikli araç teşviklerini geri çekmesinin ardından araç üreticileri yatırım ve üretim planlarını yeniden düzenliyor. Ford, GM ve Stellantis, Kuzey Amerika stratejilerini elektrikli araçlardan uzaklaştırırken milyarlarca dolarlık önemli değer düşüklükleri kaydetti. Kanada, 2025 yılında sübvansiyon programının sona ermesinin ardından elektrikli araç pazarını canlandırmak istiyor. Kanada hükümeti, 1 Ekim 2024'ten itibaren ilk kez Çin'de üretilen 49 bin adede kadar elektrikli aracın yüzde 100'ün altında bir gümrük vergisi oranıyla ülkeye girişine izin vermek üzere Çin ile bir anlaşma imzaladı."