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Kaynak: Ekonomi Servisi

Dünya enerji piyasalarında dizel arzında yaşanan sıkışıklık yeni bir krizin eşiğine gelinmesine yol açtı. Gelişmeler üzerine harekete geçen Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 32 üye ülkeye acil stoklarını vakit kaybetmeden kullanıma açma yönünde kritik bir çağrıda bulundu.

UEA Başkanı Fatih Birol, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, mart ayında kararlaştırılan acil rezerv salımı taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelerin süreci derhal hızlandırmasını istedi. Birol, elindeki rezervleri henüz piyasaya sunmayan ülkelerin önceliği dizel arzına vermesi gerektiğini vurgularken; taahhüdünü bitiren ülkelerin ise ilave dizel salımına destek verip veremeyeceğini değerlendirmelerini talep etti.

MASADA 100 MİLYON VARİLLİK STOK HAMLESİ VAR

ABD'nin, tırmanan dizel fiyatlarıyla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Avrupa ülkelerine ihracat yasağı getirebileceği yönündeki tehditleri diplomaside trafiği hızlandırdı. G7 ülkeleri acil stoklardan 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizel salımı konusunda uzlaşı sağlarken, Avrupa Birliği kanadı bu adımı yeni bir yükümlülükten ziyade mart kararlarının icrası olarak nitelendiriyor.

UEA ACİL REZERV VE DİZEL SÜRECİ

Mart kararı: İran savaşı sonrası tarihin en büyük adımıyla 400 Milyon Varil rezerv salımı.

G7 mutabakatı: Fiyat baskısına karşı 100 Milyon Varile kadar yeni stok hamlesi.

Kriz etkeni: Suudi Arabistan enerji altyapısına yönelik artan saldırılar.

Kritik tarih: 15 Ekim UEA Yönetim Kurulu Toplantısı.

TARİHİN EN BÜYÜK REZERV KARARI SONRASI GÖZLER 15 EKİM'E ÇEVRİLDİ

İran savaşı sonrasında geçtiğimiz mart ayında acil petrol stoklarından 400 milyon varil piyasaya sunulmuş ve bu karar ajans tarihinin en büyük rezerv salımı olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak Suudi Arabistan’daki petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden tırmanışa geçmesi küresel arz güvenliğini tehlikeye düşürdü. Tüm gözler UEA'nın 15 Ekim’de yapacağı ve hem mevcut taahhütlerin hızlandırılacağı hem de ek dizel salımının karara bağlanacağı kritik toplantıya kilitlendi.