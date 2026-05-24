Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon kıskacındaki küresel piyasalar, teknoloji sektöründen gelen devasa bir birleşme ve satın alma haberiyle çalkalanıyor. Dünyanın en büyük ulaşım ve teknoloji ağlarından ABD merkezli Uber, Türkiye internet tarihinin en köklü markalarından Yemeksepeti'ni de bünyesinde bulunduran Alman lojistik devi Delivery Hero'ya gözünü dikti. Patronlar Dünyası'nın Financial Times’tan aktardığına göre,milyarlarca euroluk pazarlık masası kuruldu.

HİSSE BAŞINA 33 EURO: UBER MASAYA 10 MİLYAR EURO KOYDU!

Uber, hâlihazırda Delivery Hero'nun yüzde 19,5’lik hissesini elinde bulundurarak şirketin en güçlü ortağı konumunda yer alıyordu. Türev işlemlerle bu payını yüzde 5,6 daha artıran Uber, şimdi masadaki ağırlığını kullanarak Alman şirketin geriye kalan tüm hisselerini yutmak istiyor.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi’nin bu hafta gizlice Norveç’in başkenti Oslo’ya giderek Delivery Hero yönetimiyle bizzat görüştüğü bildirildi. Uber'in sunduğu teklifin detayları ise dudak uçuklattı:

Hisse başına önerilen fiyat: 33 euro

Toplam satın alma bedeli: yaklaşık 10 milyar euro!

Ancak Delivery Hero içindeki bazı büyük fonlar ve hissedarlar, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini öne sürerek bu fiyata itiraz etti ve hisse başına 40 euronun üzerinde bir rakam talep ederek pazarlığı kızıştırdı.

DOORDASH : "YEMEKSEPETİ’Nİ BİZ ALALIM"

Uber şirketin tamamını tek kalemde satın almak isterken, bir diğer küresel teslimat devi DoorDash de açgözlü bir hamleyle devreye girdi. DoorDash CEO’su Tony Xu’nun da Alman şirketle temas kurduğu ve Delivery Hero’nun tamamen satılmaması durumunda, şirketin en kârlı ve en büyük pazarlarını "bölüşme" formülünü sunduğu öğrenildi.

DoorDash’in özellikle Türkiye birimi olan Yemeksepeti ile şirketin Talabat ve HungerStation markaları altında yürüttüğü Orta Doğu operasyonlarına talip olduğu belirtiliyor. Delivery Hero yönetimi ise şu an önünde duran iki seçeneği tartışıyor: Şirketin tamamını Uber’e satmak ya da parçalayarak Yemeksepeti ve Orta Doğu’yu DoorDash’e devretmek.

KÜRESEL TESLİMAT SEKTÖRÜNDEKİ SON DEV SATIN ALMALAR:

Prosus : Just Eat Takeaway: 4.1 milyar euro (geçen yıl)

DoorDash: Deliveroo: 2.9 milyar sterlin (yakın zamanda)

Uber: Delivery Hero (teklif): 10 milyar euro (pazarlık sürüyor!)

2001'DE 0'DAN BAŞLADI, ŞİMDİ MİLYAR DOLARLIK SAVAŞIN MERKEZİNDE!

Bu dev pazarlığın merkezindeki Yemeksepeti, Türkiye dijital dönüşüm tarihinin adeta anıt kurumlarından biri. 2001 yılında Nevzat Aydın ve arkadaşları tarafından tamamen yerli sermaye ve vizyonla kurulan şirket, Türkiye’nin ilk online yemek sipariş platformu oldu. Restoranları internete taşıyan devrimsel iş modeliyle pazar lideri olan şirket, tam 11 yıl önce, 2015 yılında Alman Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın alınmıştı. O dönem Türkiye internet ekosisteminin en büyük anlaşması olan bu satışın ardından Yemeksepeti; "Banabi" hızlı market ve mahalle esnafı teslimat ağlarıyla devasa bir lojistik güce dönüştü. Bugün milyonlarca Türk vatandaşının telefonunda yüklü olan marka, şimdi 10 milyar euroluk küresel bir satranç tahtasının en kritik şahı durumunda.