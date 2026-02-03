JP Morgan, Türkiye’de ocak ayına ilişkin enflasyon verilerinin piyasa beklentilerini aşmasının ardından yıl sonu projeksiyonlarını güncelledi.

Banka, ocakta manşet TÜFE’nin aylık yüzde 4,8 arttığını, bu oranın hem kendi öngörülerinin hem de Bloomberg anketindeki yüzde 4,3’lük piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Yıllık enflasyon ise baz etkisinin katkısıyla yüzde 30,9’dan yüzde 30,7’ye sınırlı bir gerileme gösterdi.

Çekirdek göstergelerde ivmelenme

JP Morgan’a göre mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon ocakta yüzde 3,0’a yükselerek aralıktaki yüzde 1,7 seviyesinin üzerine çıktı. Çekirdek C göstergesinde de hızlanma gözlendi; aylık artış yüzde 2,1’den yüzde 2,6’ya çıktı.

Faiz beklentisi korunuyor

Bu gelişmeler doğrultusunda banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23’ten yüzde 24’e revize etti. Risklerin ise yukarı yönlü olduğu ifade edildi.

JP Morgan, enflasyon görünümündeki bozulmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Ocak’taki faiz indirimini 100 baz puanla sınırlamasında ve BDDK ile koordineli makroihtiyati adımlar atmasında etkili olduğunu belirtti.

Banka, TCMB’nin yılın kalan toplantılarında da 100 baz puanlık kademeli indirimler yapmasını beklediğini kaydetti. 2026 yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30 olarak korunurken, bu projeksiyon için de yukarı yönlü risklere dikkat çekildi.