Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, küresel deniz ticaretinde dengeleri değiştirecek önemli bir gelişmeyi değerlendirdi. Gürdeniz’in aktardığı bilgilere göre Çin merkezli Sea Legend Shipping, ağustos ayının ortasında Rusya'nın kontrolündeki Kuzey Deniz Rotası'nı kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk düzenli haftalık Arktik konteyner taşımacılığını başlatıyor.

SÜVEYŞ KANALI'NA ALTERNATİF YENİ ROTA

Çin ile İngiltere’deki Felixstowe Limanı arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 20 güne düşürülmesinin hedeflendiği projede, Ningbo-Zhoushan Limanı çıkışlı olarak sekiz hafta süresince ardışık seferler icra edilecek. Bu hamleyle birlikte 2025'teki test uçuşu niteliğindeki denemeler geride bırakılarak; belirli bir rotaya, kesintisiz gemi akışına ve geniş lojistik ağına sahip mevsimlik bir hat kurulmuş olacak. Yaz dönemi boyunca sürecek planlamada Rotterdam ve Hamburg gibi kritik Kuzey Avrupa limanlarına da aktarma yapılması öngörülüyor.

KUTUP İPEK YOLU STRATEJİSİ HAYATA GEÇİYOR

Yıllardır ağırlıklı olarak ham petrol ile LNG transferi için değerlendirilen bu hattın ilk defa konteyner taşımacılığında kullanılacağını belirten Gürdeniz, Babülmendep ve Süveyş Kanalı güzergahına güçlü bir alternatif doğduğunu vurguladı. Yaşanan bu hamlenin Çin’in uzun süredir planladığı Kutup İpek Yolu vizyonunun somut bir yansıması olduğunu ifade eden Gürdeniz; Kızıldeniz ve Hürmüz’deki güvenlik kaygılarının yükseldiği bu süreçte Arktik Okyanusu’nun küresel ticaret ile jeopolitiğin yeni rekabet alanı haline geleceğini ve ABD’nin Grönland üzerindeki baskısını artıracağını belirtti.