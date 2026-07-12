Sektör verileri, önümüzdeki beş yılda pazarın ikiye katlanmaya yaklaşacağını gösteriyor. Türkiye ise bu büyümeyi dünya ortalamasının üzerinde bir hızla takip ediyor. YG Global Yazılım Kurucu ve Genel Müdürü Yaşar Genç, bu tabloyu işletmeler için tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendiriyor.

Grand View Research'ün küresel yazılım hizmetleri raporuna göre, dünya SaaS (hizmet olarak yazılım) pazarı 2025 itibarıyla yaklaşık 464,7 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Aynı araştırma, pazarın 2030'a kadar yıllık yüzde 12 büyümeyle 819,23 milyar dolara çıkmasını öngörüyor. Bu büyümenin ardındaki en güçlü itici gücün, yapay zekânın bulut yazılımlarıyla entegrasyonu olduğu belirtiliyor. Rakamlar, yazılımın artık tek seferlik bir satın alma değil, işletmenin büyümesiyle birlikte ölçeklenen sürekli bir hizmet olarak konumlandığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu dönüşüm, önümüzdeki dönemde yalnızca teknoloji şirketlerini değil, her ölçekten işletmeyi doğrudan etkileyecek.

Bu gelişmeler üzerine YG Global Yazılım Kurucu ve Genel Müdürü Yaşar Genç, sektörün geldiği noktayı işletmeler açısından değerlendirdi. Genç, yazılımın bir maliyet kalemi olmaktan çıkıp bir büyüme aracına dönüştüğünü vurguladı. "Bir zamanlar yazılım, yalnızca büyük şirketlerin kaldırabildiği bir yatırımdı; bugün bulut sayesinde en küçük işletme bile kurumsal düzeyde sistemlere erişebiliyor" dedi. "Ancak asıl mesele yazılıma sahip olmak değil, o yazılımın işi gerçekten iyileştirip iyileştirmediğidir. Biz her projeye 'hangi rakamınızı düzelteceğiz?' sorusuyla başlıyoruz; çünkü yazılım amaç değil, iş sonucunun aracıdır."

"Türkiye'deki işletmeler bulutla tanıştıkça rekabette öne geçiyor"

Statista'nın Türkiye pazar öngörülerine göre, ülkedeki SaaS pazarının 2024-2029 döneminde yıllık yüzde 20,59 büyümesi bekleniyor. Aynı projeksiyon, pazarın 2029'da 505 milyon dolar hacme ulaşacağına işaret ediyor. Bu oran, Türkiye'yi bulut yazılım benimsemesinde küresel ortalamanın belirgin biçimde üzerine taşıyor. Büyümenin arkasında, işletmelerin verimlilik arayışı, genç ve dijitale yatkın bir nüfus ile artan özel sektör yatırımları bulunuyor. Veriler, dijitalleşmenin artık büyük ölçekli firmaların tekelinde olmadığını, orta ve küçük işletmelerin de bu dalgaya hızla katıldığını gösteriyor. Sektör temsilcileri, bu ivmenin önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceği görüşünde.

Genç, bu tablonun Türkiye'deki işletmeler için kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Ona göre bulut tabanlı yazılımın yaygınlaşması, dijital altyapısı güçlü işletmelerle bu adımı geciktirenler arasındaki farkı hızla açıyor. Bir işletme süreçlerini bulut tabanlı bir sisteme taşıdığında, sadece bir yazılım almış olmuyor; dağınık verisini tek doğruya, elle dönen işini otomasyona çeviriyor dedi. Doğru kurgulanmış bir sistemin, işletmenin bugününe değil büyüme hedefine göre inşa edilmesi gerektiğini ekliyor. YG Global Yazılım olarak müşterilerine özel yazılım, CRM/ERP sistemleri ve e-ticaret altyapılarını sözleşmeli ve kaynak kodu devirli bir modelle sunduklarını, teslim sonrasında da SLA kapsamlı destekle sistemin yanında kaldıklarını vurguluyor.

Yapay zekâ entegrasyonu bulut yazılımını yeniden şekillendiriyor

Bulut yazılım pazarındaki büyümenin son dönemdeki en belirleyici unsuru, yapay zekânın hizmet modeline entegre edilmesi oldu. Bir zamanlar yalnızca veri depolama ve uzaktan erişim vaadiyle sınırlı olan SaaS ürünleri, bugün süreçleri tahmin eden, önerilerde bulunan ve tekrarlayan işleri otomatikleştiren akıllı sistemlere dönüşüyor. Bu durum, işletmelerin yazılımdan beklentisini de kökten değiştiriyor; artık yalnızca kayıt tutan değil, karar süreçlerine katkı sunan çözümler talep ediliyor. Analistler, önümüzdeki dönemde yapay zekâ yetenekleri olmayan yazılım ürünlerinin rekabette geride kalacağı konusunda hemfikir. Öte yandan bu dönüşüm, ölçeklenebilir mimari ve güçlü entegrasyon altyapısı gerektirdiği için, yazılım geliştiricilere düşen sorumluluğu da artırıyor. Sektörde öne çıkanlar, standart paket çözümler yerine işletmeye özel geliştirilen ve büyümeye uyum sağlayan sistemler oluyor. Bu eğilim, teknolojiyi bir ürün olarak değil, uzun vadeli bir iş ortaklığı olarak konumlandıran firmaları avantajlı hale getiriyor.

"Bir yazılımı biz değil, müşterinin işi sahiplenmeli; kalıcı olan güvendir"

YG Global Yazılım, özel yazılım geliştirme, CRM/ERP çözümleri, e-ticaret altyapıları ve mobil uygulamalar alanında Türkiye ve Avrupa'daki işletmelere hizmet veren bir teknoloji şirketidir. Şirket, hazır kalıplar yerine tamamen işletmeye özel geliştirilen çözümleriyle sektörde farklılaşıyor. Bu vizyonu, kurucusu Yaşar Genç'in sözleriyle daha net anlaşılıyor.

Genç, şirketin önümüzdeki dönemdeki yol haritasını paylaşıyor: "Bugüne kadar müşterilerimizin süreçlerini dönüştüren sistemler geliştirdik; şimdi bu birikimi kendi ürünlerimize taşıyoruz." Kısa vadede Türkiye ve Avrupa'daki işletmelere yönelik özel yazılım projelerini artırmayı hedeflediklerini belirten Genç, orta ve uzun vadede yapay zekâ destekli iş yönetim sistemleri ve SaaS tabanlı ürünler geliştirmeyi planladıklarını söylüyor. Kurucusunun yaklaşık yirmi yıllık yurt dışı deneyiminin, şirkete Avrupa'nın kurumsal kalite standartlarını Türkiye'nin çevik ve rekabetçi maliyet yapısıyla buluşturma imkânı verdiğini vurguluyor. "Global ismi bizim için bir süs değil, kuruluş iddiamızın kendisi" diyen Genç, Ar-Ge yatırımlarını artırarak dünya genelinde kullanılabilecek ölçeklenebilir dijital platformlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade ediyor.