İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İstanbul Fashion Connection IFCO, 10. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Açılış programı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 19-21 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen fuar, toplam 35 bin metrekarelik alanda 300’ü aşkın firmayı ağırlıyor. Kadın, erkek ve çocuk giyimden denim ve spor giyime, abiyeden iç giyime, deri ürünlerden ayakkabıya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan etkinlik, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere onlarca ülkeden binlerce alıcıyı İstanbul’da buluşturuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, üretim ve ihracatın Türkiye’nin vazgeçemeyeceği iki önemli unsur olduğunu belirterek, İstanbul’u fuar, moda ve alışveriş merkezi haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ve 400 milyar dolara yaklaşan bir ihracat hacmine sahip bulunduğunu ifade eden Gültepe, “Bu ihracat bize yetmez, Türkiye’ye yetmez. Tek rakamlı artışlar bizlere yetmez” diye konuştu.

Gültepe, sanayicinin ve ihracatçının fedakârlığıyla enflasyonun bu noktaya geldiğini hatırlatarak, eylül ayında açıklanacak Yeni Orta Vadeli Program’da sanayiye farklı desteklerin gelmesi gerektiğini vurguladı. Yılın ikinci yarısında daha iyi bir ihracat artışı beklediğini de sözlerine ekledi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla döviz kuru arasındaki makasın ihracatçının uzun süredir gündeme getirdiği bir konu olduğunu vurgulayarak, bunun kendilerini gerçekten zorlamaya devam ettiğini ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Bu programın arifesinde net olarak şunu görmeliyiz ki Türkiye sanayisi, Türkiye sanayi ihracatı bu programda çok daha farklı bir bakış açısı istiyor. Gözüküyor ki enflasyon uğruna biz Türkiye sanayisini feda edemeyiz. Enflasyon uğruna Türk sanayisi ile ilgili değerlendirmelerimizi artık yeniden yapma noktasına gelmiş durumdayız” dedi. Bahçıvan, hazır giyimin istihdam ve ihracat açısından stratejik önemine de dikkat çekti.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Paşahan, IFCO’yu 10. kez sektörle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, fuarın moda endüstrisi için bir fuardan çok daha büyük anlamlar taşıdığını ifade etti. Küresel alım gruplarını ve onlarca ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Paşahan, “Türk hazır giyim sektörü yalnızca fabrikalardan ibaret değil. Bu sektör katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyor” dedi.



IFCO kapsamında IFCO Man, IFCO Woman, IFCO Kids, Linexpo ve Fashionist gibi özel alanlar yer alıyor. Ziyaretçiler binlerce koleksiyona göz atarken, filtreleme sistemi sayesinde ilgili tasarımcılarla kolayca buluşabiliyor. Fuar boyunca B2B görüşmeler, defileler ve trend alanları da sektör profesyonellerine yeni iş birlikleri imkânı sunuyor.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat açılışta yaptığı değerlendirmede, IFCO ve benzeri etkinliklerle Türkiye’nin Avrupa’nın fuar merkezi, İstanbul’un ise moda merkezi haline geldiğini vurguladı. Tekstil ve hazır giyim sektörünün istihdam yoğun yapısı ve net ihracatçı konumunun önemini hatırlatan Bakan, yılın ikinci yarısında sektörde toparlanma beklediklerini belirtti.

Üç gün sürecek fuar, Türk hazır giyim markalarının küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı ve yeni ihracat bağlantıları kurmayı hedefliyor. Sektör temsilcileri, enflasyon ve kur baskısına rağmen üretimi ve istihdamı koruyarak daha yüksek katma değerli ihracata yönelmeyi amaçladıklarını dile getirdi.