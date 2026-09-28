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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Büyükler Türkiye Şampiyonası, 25-27 Eylül tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirildi. Meriç Nehri üzerindeki 100. Yıl Kürek Parkuru’nda üç gün süren organizasyonda 20 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 2 bin metrelik parkurda farklı tekne sınıflarında Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti.

Şampiyonanın sonunda takım klasmanında Fenerbahçe Spor Kulübü hem kadınlarda hem erkeklerde zirvede yer aldı; Galatasaray Spor Kulübü ise iki kategoride de ikinci oldu. Erkeklerde TED Edirne Koleji Spor Kulübü; kadınlarda ise, Haliç Kürek Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona sonunda düzenlenen törende dereceye giren kulüplere kupaları takdim edildi. Dereceye giren sporcu ve kulüplere kupa ve madalyaları Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ile federasyon yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Kadınlar dört çiftede şampiyon Haliç Kürek

Şampiyonanın kadınlar dört çifte finalinde Haliç Kürek Spor Kulübü’nden Gülsel Pelin İmamoğlu, Tuana Havin Dark, Fatma Çelik ve Pınar Baştuğ, yarışı birinci sırada tamamlayarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Tek çiftede şampiyon Enver Erman

Büyük erkekler tek çifte (1x) finalinde Galatasaraylı Enver Erman, Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Fenerbahçe’den Halil Kaan Köroğlu ikinci, TED Edirne Koleji Spor Kulübü’nden Mehmet Yıldız üçüncü sırayı aldı.

U23 erkekler dört çifte (4x) mücadelesinde ise Fenerbahçe ekibi Türkiye şampiyonu oldu. TED Edirne Koleji Spor Kulübü ikinci sırayı alırken; Galatasaray ekibi üçüncü oldu.

Paralimpik kategorilerde Haliç’ten iki şampiyonluk

Şampiyonanın paralimpik yarışlarında Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü iki Türkiye şampiyonluğu elde etti. PR2 erkekler tek çifte (1x) yarışında Yiğit Doğukan Bozkurt birinci olurken, ferdi yarışan Özcan Hüseyin Kula ikinci sırayı aldı. PR2 Mix iki çifte (2x) yarışında ise Yiğit Doğukan Bozkurt ve Yurdagül Dinanet ikilisi Türkiye şampiyonu olurken, ferdi yarışan Özcan Hüseyin Kula ve Nurşen Şen ikilisi ikinci oldu.

Şampiyona, yarışların ardından gerçekleştirilen madalya ve kupa töreniyle sona erdi.