Bilecik’in Söğüt İlçesine bağlı Küre Köyünde her sene Kadir Gecesi köyde bulunan Dursun Fakıh Camiinde teravih namazı sonrası vatandaşlara dağıtılan şifalı pilav bu senede Vali Faik Oktay Sözer tarafından ikram edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kadir Gecesinde Teravih namazı Küre Köyü Dursun Fakıh Camii’nde kıldı. Vali Sözer, ardından Küre Köyü’nde asırlardır sürdürülen Kadir Gecesi geleneği kapsamında vatandaşlara şifalı pilav ikramında bulundu.

Vali Sözer pilav ikramı sonrası Osmanlı’nın ilk kadısı Dursun Fakıh Hazretleri’nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Sözer yaptığı açıklamada, “Kadir Gecesi’nin bereketini Küre Köyümüzde hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Küre Köyü Dursun Fakıh Camii’nde eda ettiğimiz teravih namazının ardından, asırlardır sürdürülen Kadir Gecesi geleneğinde vatandaşlarımıza şifalı pilav ikramında bulunduk. Ardından Osmanlı’nın ilk kadısı Dursun Fakıh Hazretleri’nin türbesini ziyaret ederek dua ettik. Bu güzel geleneği yaşatan ve bizleri aynı sofrada buluşturan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.