Arnavutköy Belediyesi, ilçenin önemli yaşam alanlarından Hadımköy’de vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek dev bir yatırımı hizmete sundu. Hadımköy Nikah Sarayı, düzenlenen görkemli törenle kapılarını resmen açtı.

Törende, nikah salonunun açılış kurdelesini burada nikahı kıyılacak olan Meltem ve Yakup Karakay çifti kesti. Protokol üyelerinin de katıldığı kurdele kesiminin hemen ardından Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, çiftin nikahını aynı salonda kıydı. Gelin ve damadın mutluluğu törene katılan tüm vatandaşlara da yansıdı. Genç çift, böylesine anlamlı ve özel bir günde hem nikahlarını kıymış hem de yeni nikah sarayının ilk çifti olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Nikah töreninin ardından çifte evlilik cüzdanı takdim edildi. Katılımcılar, modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken salonu yakından inceleme fırsatı buldu.

Hadımköy Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı, toplam 650 kişi kapasiteli konferans ve etkinlik salonu, geniş nikah salonu, fuaye alanları, bekleme bölümleri ve sosyal kullanım alanlarıyla hizmet veriyor. Tesis, hem nikah hem de çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler için ideal bir mekan olarak tasarlandı.

Açılışı gerçekleştirilen Hadımköy Çocuk Atölyesi ise çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok eğitim alanıyla dikkat çekiyor. Atölyede yaratıcı drama, resim, müzik ve el sanatları gibi branşlarda faaliyetler düzenlenecek. Bunun yanı sıra Sanat Akademisi’nde müzikten tiyatroya, görsel sanatlardan sahne sanatlarına kadar geniş bir yelpazede profesyonel eğitimler verilecek.

Yatırımlar sadece nikah sarayıyla sınırlı kalmadı. Toplam 17 bin 900 metrekarelik alanda yeniden düzenlenen Hadımköy Meydanı, modern peyzaj düzenlemeleri, sosyal kullanım alanları ve dinlenme bölümleriyle bölgeye yepyeni bir çehre kazandırdı. Meydan, vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, gençlerin bir araya gelebileceği önemli bir buluşma noktası haline getirildi.

Açılışı yapılan diğer tesisler arasında Arnavutköy Kahvecisi, basketbol, futbol ve voleybol branşlarına uygun spor sahaları ile yeni muhtarlık binası da yer alıyor. Bu yatırımlar sayesinde Hadımköy, hem sosyal hem de sportif anlamda daha yaşanabilir bir semt olma yolunda önemli bir adım attı.

Belediye Başkanı Candaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Arnavutköy’ü modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşların taleplerine göre şekillenen projelerin birer birer hayata geçirildiğini belirten Başkan, Hadımköy’ün artık daha güzel, daha modern ve daha huzurlu bir yaşam alanı olacağını ifade etti.