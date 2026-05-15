Kurban Bayramı'na günler kala Keçiören Hayvan Pazarı'nda çadırlar kuruldu, satışlar başladı. Pazarda, büyükbaş hayvanlar 200-600 bin lira arasında satışa çıktı.

Hayvanlarını satmak için çeşitli illerden gelen üreticiler yem maaliyetlerinin geçen yıldan bu yana arttığını belirtirken, emekli vatandaşların da kurban kesmesinin zor olduğunu kaydetti.

Erzurumlu bir üretici getirdiği 30 hayvandan 20'sini sattığını belirterek, her bütçeye uygun hayvanlarının olduğunu söyledi. Aynı üretici yem fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini aktararak, "Yem maaliyetlerimiz çok yüksek. Biz de isteriz ki daha aşağıdan verip emeklilerimiz de kurban kesebilsin ama maliyetler yüksek olduğu için ucuz veremeyiz" dedi.

"ÜRETİCİ ZOR DURUMDA"

Bir başka Erzurumlu üretici de maliyetlerin geçen yıla göre yükseldiğine dikkati çekerek, "Geçen sene bir torba yem 600-650 liraydı, bu sene bin lira. Üretici şuan zor durumda" dedi.

"MALİYET ARTTIKÇA HAYVANCILIK AZALIYOR"

Başka bir Yozgatlı üretici ise 80 hayvan getirdiğini ve bunların 20'sini satabildiğini belirterek maliyetlerin geçen yıla göre artmasına tepki gösterdi. Yozgatlı üretici, "Bir torba yem 1000 lira olursa üretici mağdur olur. Bir hayvan günde bir torba yemin yarısını yiyor. Bu da bir hayvanın 25-30 bin lira aylık maliyetini ortaya koyuyor. Üretici tamamen bitsin diye uğraşıyorlar. Yapay et olayına dönülmek isteniyor. Bu işi sadece zenginler yapacak, fakirin elinden alacaklar" ifadelerini kullandı. Aynı üretici, maliyetlerin artması nedeniyle günden güne hayvancılığın azaldığını dile getirerek, "Her sene 700-1000 arası çadır kuruluyordu Ovacık Pazarı'nda; şuan 60 çadır var. 700 çadır elenmiş. Kalan da biziz. Biz de bir iki sene sonra bırakırız." diye konuştu. Yozgatlı üretici emeklilerin kurban kesemeyeceğini de ekleyerek, "Bugün 25 bin - 30 bin lira maaş alan adam nasıl kesecek? Çarşıya çıkıp alışveriş yapsa 10 bin lira gidiyor" diye konuştu.

"İKRAMİYE 4 BİN LİRA, KURBAN FİYATI 400 BİN LİRA"

Kurbanlık almak için pazara gelen bir emekli, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere verilen 4 bin liralık ikramiyenin yetersiz olduğuna dikkati çekerek, "Fiyatlar AK Parti'nin verdiği paraya göre. Verdiği 4 bin liraya göre bakıyoruz ama kurban fiyatları 400 bin lira. 4 bin lirayı çocuğunun eline versen evden kovar" dedi. Aynı emekli, iktidara geldiğinden bu yana AK Parti'ye oy verdiğini belirterek, "25 senedir AK Parti'ye oy ceriyorum şimdi 4 bin liraya tosun bakıyorum" diye konuştu.

Kurban pazarını gezen bir başka emekli de fiyatların yüksek olduğunu, emekliler için verilen 4 bin liralık ikramiyenin yetersiz kaldığını kaydetti. Emekli vatandaş, "Bayram ikramiyesinin üzerine 4 daha katıyoruz bir koyun bile alamıyoruz. Kesemez emekli. Hiçbir şey yememesi lazım" diye konuştu.