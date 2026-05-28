Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110’uncu kilometresinde meydana geldi. Birecik’te kurbanlık koyun satışı yapan Samet Çakır’ın, satamadığı hayvanları Şanlıurfa kent merkezindeki canlı hayvan pazarına götürdüğü sırada kullandığı kamyonet, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: Azrail yolda yakaladı - Resim : 1

Kazada sürücü Samet Çakır ile yanındaki kişi ağır yaralandı. Yola savrulan koyunlar ve yaralılar vatandaşlar seferber oldu.

Kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: Azrail yolda yakaladı - Resim : 2

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: Azrail yolda yakaladı - Resim : 3

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Samet Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: Azrail yolda yakaladı - Resim : 4