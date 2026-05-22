Edremit-Balıkesir kara yolu Havran Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. E.B.'nin kontrolünü yitirdiği 17 AGH 121 plakalı kamyonet, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine devrildi.

Kurbanlık sevkiyatı facia ile bitti: Kamyon bariyerlere ok gibi saplandı - Resim : 1

Araçta sıkışan E.B. yaralanırken, kamyonetin kasasındaki kurbanlık koçlardan 5'i öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurbanlık sevkiyatı facia ile bitti: Kamyon bariyerlere ok gibi saplandı - Resim : 2

Kamyonet sürücüsü E.B., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B., tedaviye alındı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Kurbanlık sevkiyatı facia ile bitti: Kamyon bariyerlere ok gibi saplandı - Resim : 3

Kurbanlık sevkiyatı facia ile bitti: Kamyon bariyerlere ok gibi saplandı - Resim : 4