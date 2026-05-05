Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, vatandaşları kurbanlık seçimi konusunda uyardı. 'Hangi hayvanlar kurban edilmez?', 'Bir hayvanın sağlıklı olduğu nasıl anlaşılır?' ve 'Hangi belgeler mutlaka kontrol edilmeli?' gibi soruların yanıtlarını veren Bostancı, özellikle küpesiz hayvanlara karşı vatandaşı teyakkuzda olmaya çağırdı. İşte bayram öncesi güvenli kurbanlık rehberi...
Kurbanlık alırken dikkat: Bu uygulamayı mutlaka kullanın
Kurban Bayramı heyecanı yavaş yavaş pazar alanlarına taşınmaya başladı. Ancak bu kutsal ibadeti yerine getirirken hem kendi sağlığımızı hem de hayvan refahını korumak için dikkat etmemiz gereken çok kritik kurallar var.
KURBANLIK SEÇİMİNDE VETERİNER HEKİM REHBERİ: SAĞLIKLI HAYVAN NASIL ANLAŞILIR?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, kurbanlık tedarikinden kesim sürecine kadar dikkat edilmesi gereken hayati noktaları paylaştı. Bostancı, kurbanın sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda halk sağlığını ilgilendiren büyük bir organizasyon olduğunun altını çizdi.
"SADECE BELİRLENEN YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN"
Başkan Bostancı, kurbanlık hayvanların mutlaka hayvan pazarları, borsalar veya komisyonca belirlenen satış yerlerinden alınması gerektiğini belirtti. “, "Kurban Bayramı halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik boyutları olan bir organizasyondur, böylesine karmaşık ve oldukça kısa bir sürede gerçekleşen organizasyonun sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesi için ciddi önlemler alınmalıdır” dedi.
Bostancı, nakil araçlarının dezenfeksiyonundan kesim yerlerinin hijyenine kadar her aşamanın veteriner hekim kontrolünde yürümesi gerektiğini vurguladı.
FİZİKSEL MUAYENE: İŞTAH VE TÜY YAPISINA DİKKAT!
Sağlıklı bir kurbanlığın nasıl olması gerektiğini detaylandıran Bostancı, vatandaşlara şu kontrol listesini önerdi:
Genel Durum: Hayvanın besi durumu iyi olmalı, tüyleri mat ve karışık değil, parlak olmalıdır.
Sağlık Belirtileri: Pis kokulu ishal, burun akıntısı veya topallık gibi durumlar bulunmamalıdır.
Davranış: Çevreye karşı aşırı tepkili veya tamamen duyarsız olmamalı, iştahı yerinde olmalıdır.
YAŞ VE CİNSİYET KRİTERİ
Büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaşların ise 1 yaşını doldurmuş olması gerektiğini hatırlatan Bostancı, hayvancılığın geleceği için dişi damızlık hayvanların kesilmemesi ve gebe hayvanlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.
TEKNOLOJİK KONTROL: TARIMCEBİMDE
Kayıt dışı hayvan satışına karşı "kulak küpesi" uyarısını yineleyen Bostancı, vatandaşların TarımCebimde uygulaması üzerinden kulak küpe numarası ile hayvanın yaşından aşısına, ırkından sahibine kadar tüm bilgilere anında ulaşabileceğini söyledi.
"Pasaportu ve sevk raporu olmayan, küpesiz hayvanları kesinlikle satın almayın" diyerek sözlerini noktaladı.