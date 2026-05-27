Bolu ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir aracın arkasında tehlikeli ve vicdan yaralayan anlar yaşandı. Kasasında süt tankeri yer alan kamyonetin sürücüsü, kurbanlık büyükbaş bir hayvanı aracın arkasına bağlayıp sarkıtarak yoluna devam etti. Hayvanın zor anlar yaşadığı o tehlikeli yolculuk, aynı güzergahta ilerleyen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kısa sürede büyük tepki toplayan görüntülerin ardından güvenlik güçleri ile ilgili kurumlar hızlıca harekete geçerek inceleme başlattı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, kuralları hiçe sayarak hayvanı tehlikeye atan kamyonet sürücüsünün kimliği kısa sürede tespit edildi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yayınlayan Bolu Valiliği, kamuoyunu derinden sarsan görüntülerdeki araç sürücüsünün belirlendiğini bildirdi. Valilik, ilgili şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun yasal hükümleri uyarınca toplamda 31 bin TL trafik idari para cezası ve idari yaptırım uygulandığını belirtti. Açıklamada ayrıca, hayvana kötü muamele niteliği taşıyan ve vicdanları yaralayan bu eylemle ilgili olarak adli makamlarca da gerekli soruşturmanın resmi olarak başlatıldığı vurgulandı.