Yüzyılın en büyük vurgunlarından birine hazır mısınız?

Yıl 1872. Amerika’nın vahşi batısında iki kaba saba adam, Philip Arnold ve John Slack, ellerinde bir çuval dolusu elmasla San Francisco’ya çıkagelir.

Hikâye öyle bir başlar ki; devrin en kurnaz zenginleri kendilerini bu iki saf köylüyü dolandıracaklarını sanırken aslında tarihin en büyük kazığını yemek üzeredirler.

İşin sırrı tam olarak burada gizli!

Birine kendinizi alt ettirdiğinizi hissettirdiğiniz an, gardını tamamen indirir. Philip Arnold ve John Slack, büyük bankerlerin karşısında şaşkın, korkak ve cahil bir tavır sergilediler.

Siz bizi kandırırsınız, biz bu işlerden anlamayız dedikçe, dev yatırımcılar kendilerini daha üstün, daha zeki hissettiler. Kendi zekâlarına öyle bir aşık oldular ki, karşılarındaki adamların gizli bir amacı olabileceğini akıllarına bile getiremediler.

Kendi Tuzağına Düşen Dehalar

Olayın gelişimi tam bir ustalık eseri. Dönemin ünlü maden uzmanlarını araziye götüren ikili, öyle bir oyun kurar ki; uzmanlar kazdıkları her delikten elmas, safir ve yakut çıkarırlar.

Milyarderler heyecandan yerinde duramaz hâle gelirler. Ünlü mücevherci Tiffany bile taşların gerçek olduğunu onaylar.

Ancak kimse şu basit soruyu sormaz; Bütün bu farklı taşlar aynı toprakta nasıl bir arada bulunur?

Milyarderler, madencileri korkutup devre dışı bırakmak için onlara 700.000 dolar teklif ederler. Madenciler, sanki büyük bir fırsatı kaçırıyormuş gibi isteksizce kabul edip parayı alarak ortadan kaybolurlar.

Harpending ve arkadaşları madeni ele geçirdikleri için zafer çığlıkları atarken, bir süre sonra acı gerçekle yüzleşirler; O topraklarda tek bir doğal elmas bile yoktur.

Adamlar, önceden satın aldıkları ucuz taşları araziye elleriyle serpmiş, üstelik uzmanları oraya götürürken yollarını şaşırtarak nerede olduklarını bile unutturmuşlardır.

Asıl av, avcıyı avlamıştır.

Uzmanlar bölgeyi gezip taşları incelediğinde bile kimse gerçekleri göremedi.

Neden mi?

Zihnimiz, egomuzu okşayan hikâyeleri gerçeklere tercih eder. Bu cahil adamlar mı bizi kandıracak? düşüncesi profesyonel bir maden uzmanının bile gözlerini kör etti. Kazılan her çukurda bulunan o taşlar önceden oraya serpilmişti.

Şehirli aristokratlar kendilerini öyle bir dev aynasında gördüler ki; madencilerin korku dolu hallerini izlerken kendi sonlarını hazırladılar.

Arnold ve Slack, sermayedarların kibrini kullanarak bir sis perdesi yarattılar. Harpending, elinde haritalar ve boş bir araziyle baş başa kaldığında gerçeği anladı; En büyük aptal, karşısındakini aptal sanandır.

Birini kandırmak istiyorsanız ona kendisinden daha zeki olduğunuzu kanıtlamaya çalışmayın.

Aksine, onun parlamasına izin verin. Karşınızdaki kişi Ne kadar zekiyim, her şeyi kontrol ediyorum dediği an, kontrolü tamamen size bırakmış demektir.

Egoların savaştığı her masada, en sessiz ve en saf görünen kişi cebini doldurup oradan ayrılır.

İnsanları kendi akıllarıyla sarhoş etmek tarihin gördüğü en etkili manipülasyon yöntemi olmaya devam ediyor. Madencilerin o gün attığı kahkahalar, bugün hâlâ kulaklarda yankılanıyor.