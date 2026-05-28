Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban hayvanı satış pazarında gebelik testi yapılıyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık hayvan alışverişini yapması amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, pazar alanında herhangi olumsuz ve uygunsuz bir duruma izin vermiyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik ve Veteriner Hekimi Mehmet Umut Ünal pazar alanında kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde gebe ve damızlık hayvanın olmadığı bilgisi paylaşılırken, denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi.

Yapılan denetimler ve kontroller hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik, ‘’Veteriner İşleri Müdürlüğündeki arkadaşlarımız pazar alanında hizmet veriyoruz. Hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadıkları, gebelik testi, yaş tayinleri ve fizyolojik olarak yeterliliklerini kontrol ediyoruz. Ayrıca il dışından gelen hayvanların nakil belgesini alıyoruz. İçeriden getirilen küçük baş hayvanların veteriner sağlık raporunu, büyük başlarda ise pasaportunu kontrol ediyoruz. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünde seyyar ultrason cihazı ile gebelik testi yapıyoruz. Kurbanlık vasfını kazanmamış hayvanların satışına izin vermiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca müdürlük olarak bayram boyunca sahada olacakları bilgisini paylaştı.

Hayvan sahipleri de kurban satış alanındaki denetim ve faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Pazar alanının çatı sistemiyle korunmasının da kendileri için büyük kolaylık sağladığını kaydeden çiftçiler, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Pazar alanının hareketli olduğunu belirten hayvan sahipleri, alışverişten memnun oldukları ifadelerini kullandı.