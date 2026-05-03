Sandıklı'da haftalık kurulan hayvan pazarında bu hafta kurbanlık hareketliliği başladı. Çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcıların buluştuğu pazarda büyükbaş hayvanlar 100 bin ile 300 bin lira, küçükbaş hayvanlar ise 15 bin ile 30 bin lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık seçebilmek için pazarda fiyat araştırması yaparken, üreticiler de satışların bayrama yaklaştıkça artmasını bekliyor.

'SON GÜNLERDE HAREKETLİLİK ARTAR'

Pazardaki genel durumu değerlendiren büyükbaş hayvan üreticisi Mahmut Oğuz, şu an yoğun bir hareketlilik olmadığını belirterek, "Vatandaşlar genelde fiyat soruyor, bütçesine göre fiyat araştırması yapıyor. Asıl hareketliliğin Kurban Bayramı’na 1 hafta kala yaşanacağını ve satışların hızlanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Akharım beldesinden pazara gelen büyükbaş hayvan üreticisi Abdullah Doğan ise satışların yeni yeni canlandığını ifade ederek, "Pazar yavaş yavaş hareketleniyor ancak vatandaşlar şu an fiyat araştırması yapıyor. Bizde 100 bin ile 170 bin lira arasında büyükbaş hayvanlar var. Ben haftada 30'a yakın hayvan satıyorum. Kurbana son 15 gün kala pazarın daha da hızlanacağını ve satışların artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.