Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bursa'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarındaki yoğunluk en üst seviyeye ulaştı. Alışveriş hareketliliğinin artmasını fırsat bilerek sahte para ile dolandırıcılık yapmak isteyen şahıslara karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri pazar alanlarında denetim başlattı. Mali polis ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren pazarlarda devriye gezerek vatandaşlarla birebir iletişim kurdu.

GERÇEK VE SAHTE BANKNOTLARLA UYGULAMALI EĞİTİM

Özellikle yüksek meblağlı nakit alışverişlerin yapıldığı kurban pazarında devriye atan KOM ekipleri, satıcı ve alıcılara dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerini anlattı. Yanlarında getirdikleri gerçek ve sahte banknot örnekleri üzerinden uygulamalı eğitim veren polisler; paranın kağıt dokusu, güvenlik şeridi, hologram bölümü ve ışığa tutulduğunda beliren filigran gibi hayati detayları tek tek gösterdi.

Pazarlık sırasındaki yoğunluktan yararlanmak isteyen dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan mali polis ekipleri, vatandaşlara "Şüphelendiğiniz parayı mutlaka kontrol edin. Aceleyle işlem yapmayın" uyarısında bulundu.

BESİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN KALDI

Kurbanlık satıcıları, özellikle bayram dönemlerinde sahte para dolaşımının arttığına dikkat çekerek emniyetin çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pazardaki yoğun anlarda sahte paraların fark edilmeden alınabildiğini belirten bazı besiciler, polis ekiplerinin verdiği pratik bilgilerin kendileri için çok faydalı ve koruyucu olduğunu ifade etti.

Ekipler, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağını detaylıca anlatan broşürler de dağıttı. Kurban pazarındaki bu uygulamalı eğitim hem üreticilere hem de alıcılara güven verdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin, bayram süresi boyunca pazarlardaki denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.