Kurban pazarında gece nöbeti: Besicilerin zorlu mesaisi sürüyor

Ankara’daki kurban pazarında besiciler, gündüz süren satış mesaisine gece de devam ediyor. Araçlarda ve hayvanların yanında kalan üreticiler, semaverde çay demleyip sabaha kadar müşteri bekliyor.

Yenimahalle ilçesinde kurulan kurban pazarında besicilerin yoğun mesaisi gece boyunca devam etti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Ankara’ya gelen üreticiler, hem kurbanlıklarını satmaya çalışıyor hem de pazarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin arttığı pazarda, alıcılar gece saatlerinde de besicilerle pazarlık yapmayı sürdürdü. Gün boyu satış yapan üreticiler ise yoğunluğun azalmasının ardından semaverde çay demleyip yemek hazırlayarak dinlenmeye çalıştı.

“Geceleri arabalarda yatıyoruz”
Besici Cafer Ürper, satışların geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, “Malımızın çoğunu sattık. Yağışlar biraz etkiledi ama satışlar güzel gidiyor. Geceleri hava çok soğuk oluyor, bu yüzden arabalarda yatıyoruz” dedi.

Ürper ayrıca pazarda dört boynuzlu bir koyunun da ilgi çektiğini belirterek, hayvanın Iğdır’dan getirildiğini söyledi.

Başka bir besici Efe Yiğit Kartal ise satışların beklentilerin altında kaldığını ifade ederek, “Bu sene hareketlilik düşük. İnsanlar daha çok tatil planı yapıyor. Arife günü yoğunluk bekliyoruz” diye konuştu.

Yemeklerini tüpte yapıyorlar
Pazarda kalan besiciler, geceleri yemeklerini de kurdukları küçük alanlarda hazırlıyor. Bir besici, “Kimimiz araçta, kimimiz hayvanların yanında kalıyor. Yağmur müşteri sayısını düşürdü ama yine de satışlarımız sürüyor. Şimdi kıymalı menemen yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
