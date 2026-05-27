Kırşehir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü yine acemi kasap manzaralarına sahne oldu. Bayram namazının ardından kurban kesmek için hazırlık yapan bazı vatandaşlar, kesim sırasında bıçak darbeleriyle kendilerini yaraladı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ya da yakınlarının yardımıyla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların büyük bölümünün ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kurban kesimi sırasında yaralanan Murat Çağlar, yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirterek, “Uyardık ama dinlemedi, hastanedeyiz” ifadelerini kullandı.

Bir başka yaralı Şükrü Ağırman ise yaşanan kazanın tecrübesizlikten kaynaklandığını söyleyerek, “Acemiliğimize denk geldi, yapacak bir şey yok” dedi.