Türkiye’de ekonomik kriz ve enflasyon günden güne hissedilmeye devam ederken, yurttaşların alım gücünün düşmesi, bu sene kurban kesenlerin sayısını bir hayli düşürdü.

Optimar Araştırma Şirketi, Türkiye’de kurban kesen ailelerin sayısını ölçmek için anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette geçen yıla göre kurban kesenlerin sayısında yüzde 6,6 azalma görüldü.

Türkiye’nin Nabzı Araştırması sonuçlarına göre, katılımcıların %46,2’si bu yıl ailelerinde kurban kesileceğini belirtirken, bu oran geçen yıl %52,8 idi.

Gerçekleştirilen anket sonucuna göre, kurban keseceklerin %95,2’si kurbanını kendi imkânlarıyla kesmeyi, %4,8’i ise dernek ve vakıflara vekâlet vermeyi tercih ediyor.

KUBRAN ORGANİZASYONU DÜZENLEYEN DERNEKLERE GÜVEN ÇOK AZ

Kurban organizasyonlarında aracılık eden kurum ve derneklere güven sınırlı düzeyde kalırken, katılımcıların sadece %14’ü bu kuruluşlara güvendiğini, %62’si ise güvenmediğini ifade etmektedir.

GENÇLER KUBRAN FİYATLARINDAN HABERSİZ

Kurbanlık hayvan fiyatları ile ilgili farkındalık da geçen seneye göre geriledi. Geçen yıl fiyatlardan haberdar olduğunu söyleyen kişilerin oranı %54,5 iken, bu yıl %46,9’a düştü. Özellikle 25-34 yaş grubunda fiyatlardan habersiz olanların oranı %62,3 olarak dikkat çekiyor.