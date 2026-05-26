Özellikle kesim sonrası yapılan bazı yaygın alışkanlıklar, iyi niyetle yapılsa bile sağlık açısından ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu noktada en çok sorulan sorulardan biri de “Kurban eti yıkanmalı mı?” oluyor.
Kurban etinde en sık yapılan hata: Farkında olmadan bakteri yayılıyor
Kurban Bayramı yaklaşırken mutfaklarda en çok tartışılan konuların başında etin nasıl saklanacağı ve doğru şekilde nasıl hazırlanacağı geliyor.Derleyen: Cemile Kurel
Uzmanlar yıllardır aynı konuda uyarıyor: Çiğ etin yıkanması sanıldığı gibi hijyen sağlamıyor, aksine ciddi bir bulaş riskini beraberinde getiriyor.
Su ile temas eden etin yüzeyindeki bakteriler, sıçrayan damlacıklarla lavabo, tezgah ve mutfak yüzeylerine yayılabiliyor. Bu da çapraz bulaşma ihtimalini artırarak gıda zehirlenmelerine zemin hazırlıyor.
Özellikle akan su altında et yıkamak, görünürde temiz bir görüntü oluştursa da mutfakta fark edilmeyen bir bakteri yayılımına neden olabiliyor. Bu bakteriler; sebzeler, mutfak gereçleri ve bezler dahil birçok yüzeye kolayca taşınabiliyor.
Uzmanlara göre çiğ etin temizlenmesinde su kullanmak doğru bir yöntem değil.
Et üzerinde gözle görülebilir bir kir ya da parça varsa, bunların temiz bir kâğıt havlu ile alınması yeterli görülüyor. En önemli konu ise etin doğru sıcaklıkta pişirilmesi; çünkü yüksek ısı, zararlı bakterilerin yok olmasını sağlıyor.
Ayrıca kurban etini poşet içinde uzun süre bekletmek, sıcakken buzdolabına koymak ya da saatlerce oda sıcaklığında bırakmak da sık yapılan hatalar arasında yer alıyor.