Kurban Bayramı yaklaşırken, kesilecek kurbanlıkların derileri Türkiye’nin cari fazla veren nadir sektörlerinden deri ve kürk sanayisi için hayati önem taşıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Musa Evin, yaklaşan bayram öncesi Yeniçağ’a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evin, doğru yüzülmeyen ve tuzlanmayan kurban derileri yüzünden milyonlarca dolarlık milli servetin çöpe gitme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"MİLYONLARCA DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNÜ KESİYOR"

Kurban Bayramı'nın ham maddeye erişim açısından deri sanayicileri tarafından adeta dört gözle beklendiğini ifade eden Mehmet Musa Evin, yerli ham derinin piyasaya girmesiyle birlikte dışa bağımlılığın azaldığına dikkat çekti:

"Bayram dönemiyle birlikte dışarıdan yapılan ham deri ithalatı ciddi oranda düşüyor. Bu, yerli sanayici ve ülke ekonomisi için çok büyük bir kazançtır. Sadece ham deri olarak bakıldığında bile Kurban Bayramı, sektöre 700 ila 800 milyon dolarlık devasa bir ivme kazandırıyor."

Evin, tabakhanelerde işlenen bu derilerin ayakkabı, çanta, kemer ve konfeksiyon ürününe dönüştüğünde en az 800 milyon dolarlık bir ciro yarattığını, ayrıca yan ürün olarak jelatin sektörüne de çok ciddi bir katma değer sağladığını belirtti.

HATALI KESİM VE TUZLAMA MİLLİ SERVETİ ÇÜRÜTÜYOR

Türkiye’nin yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracatıyla kilogram başına katma değeri en yüksek sektörlerinden biri olduğunu hatırlatan İTO Üyesi Evin, en büyük sancının ise "israf ve cehalet" olduğunu söyledi. Kurban derilerinin ekonomiye tam anlamıyla kazandırılamadığını belirten Evin, şu hayati uyarılarda bulundu:

"Bilinçsiz kesimler yüzünden deriler bıçak yarası alıyor, deliniyor ve kalitesi düşüyor. Zamanında toplanmayan ya da doğru şekilde tuzlanmayan deriler hızla çürüyor. Özellikle yaz aylarına denk gelen bu süreçte derilerin mutlaka soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi gerekiyor."

İstanbul’da kesilen derilerin toplandıktan ve ihale süreçleri bittikten birkaç ay sonra Tuzla ve Çorlu’daki tabakhanelere ulaştığını belirten Evin, bu ham maddenin korunması durumunda fabrikaların tam kapasiteyle Türk ekonomisine döviz girdisi sağlayacağını ifade etti.

"ÇAKMA DERİLER KANSEROJEN, GERÇEK DERİ ÇEVRECİ"

Dünya genelinde doğal ürünlere dönüş trendi yaşandığına vurgu yapan Mehmet Musa Evin, sahte ve imitasyon kürk/deri ürünlerine karşı da vatandaşları uyardı. Evin, "Deri ve kürk sektörü aslında tam anlamıyla çevrecidir. Biz eti için kesilen hayvanların derilerini sanayide geri dönüştürmezsek, o derilerin doğada yok olması yüzlerce yıl sürer. Üstelik piyasada 'suni' adıyla satılan sahte ürünlerin birçoğu plastik türevidir ve kanserojen madde içermektedir. Çok kısa sürede deforme olurlar. Gerçek deri ise hem sağlıktır hem de nesiller boyu kullanılacak kadar dayanıklıdır." dedi.

Türkiye’nin ham deriyi işleme noktasında dünyada öncü ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Evin, ülkemize gelen turistlerin ilk alışveriş listesinde Türk derisinin yer aldığını belirterek, bayramda herkesi kurban derilerine "milli servet" gözüyle bakmaya davet etti.