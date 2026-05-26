Kurban Bayramı'nda polisin gözü kulağı: Trafik İzleme Merkezi... 'Gizli yolcu'lar denetimde

Vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için merkezde görev yapan ekipler, trafik yoğunluğu, kaza riski ve ihlalleri anlık izleyerek, sahadaki ekipleri bilgilendiriyor. EGM Trafik İzleme Merkezi'nde bayram tatili için hazırlıklarını tamamlayan ekipler, planlamalar kapsamında toplam 44 bin 291 personelle sahada görev yapıyor.
Sahadaki mesainin yanı sıra trafik güvenliğinin sağlanması ve doğru koordinasyon için çalışma yürütülen merkezde, trafiğin yoğunluğundan meydana gelen kazaların detaylı bilgilerine, canlı personel bağlantılarından hız ihlali yapan sürücülere işlem uygulamaya kadar birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Merkezlerde kullanılan uygulama takip projesiyle tüm illerde anlık yapılan denetimler, canlı olarak ekranlardan takip ediliyor.