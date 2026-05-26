Kurban Bayramı'nda polisin gözü kulağı: Trafik İzleme Merkezi... 'Gizli yolcu'lar denetimde

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin kendileri için en hassas noktalardan bir tanesi olduğunu dile getiren Aydın, tedbirlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sürücülerin uyması gereken araç kullanma süreleri başta olmak üzere hız ihlallerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönünde gerekli denetimler yapılacak. Kara yoluna özel yük taşıma izin belgesiyle çıkan ağırlık boyutları bakımından geniş araçların 23 ve 31 Mayıs tarihleri arasında kara yoluna çıkışına izin verilmeyecek. Özellikle bayram dönüşü trafik yoğunluğunun artacağı da göz önünde bulundurularak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 30 Mayıs saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar belirli güzergahlarda kara yoluna çıkışına izin verilmeyecek"

Aydın, son 3 yılın trafik kaza yoğunluk haritasının değerlendirilip 17 ildeki 20 güzergahta ilave trafik tedbirleri alındığını bildirerek, vatandaşlara Trafik Başkanlığının "Kemerini tak, bayram sensiz olmaz", "Trafikte sabırlı ol, bayram sensiz olmaz", "Yolda acele etme, bayram sensiz olmaz" kamu spotu mesajlarını iletti.