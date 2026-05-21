Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dini bayram dönemlerinde hediyelik eşya sektörünün yanı sıra market, hazır giyim, akaryakıt ve yeme-içme gibi farklı kategorilerde hem işlem adedinde hem de ciroda ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekti.

Alışveriş trafiğinin özellikle arife gününde zirve yaptığını ve ortalamanın çok üzerine çıktığını vurgulayan Öncel, bayram günlerinde ise bu hacmin daha düşük seviyelerde seyrettiğini ifade etti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan güncel verilere değinen Öncel, Kurban Bayramı döneminde gerçekleştirilen toplam kartlı harcamaların yaklaşık yüzde 35’inin sadece arife gününde yapıldığını, bayramın birinci gününde ise bu oranının yüzde 12’ye gerilediğini aktardı.

Öncel, bu dönemdeki harcama beklentilerine dair şu verileri paylaştı:

"Bu yıl arife günü ve dört günlük kurban bayramı tatilinde toplam 450 milyar liralık kartlı harcama yapılacağını tahmin ediyoruz. Söz konusu harcamanın yüzde 35'inin, yani yaklaşık 160 milyar liralık kısmının arife günü gerçekleşmesini bekliyoruz. Kurban Bayramlarındaki toplam kartlı harcamanın en az yüzde 20'si market alışverişi için yapılıyor. Giyim, akaryakıt ve yemek kategorileri de bayram dönemindeki harcamalardan yaklaşık yüzde 10'ar pay alıyor. Söz konusu dört kategori bayram dönemlerindeki toplam kartlı alışverişin yarısından fazlasını oluşturuyor."