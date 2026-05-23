Kurban Bayramı’nda İzmir’de toplu taşıma bedava mı? İşte merak edilen detaylar

KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL GEMİ SEFERİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün, Urla ve Modroğan’a hafta sonları düzenlediği günübirlik gemi seferleri, bu yıl Kurban Bayramı'na özel düzenlenecek. İlk sefer, bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü yapılacak; 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek. Gemiler Karşıyaka İskelesi’nden hareket edecek, Konak İskelesi’ne uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Urla’dan saat 19.00’da dönüşe geçecek olan sefer, saat 20.10’da Konak’a, saat 20.30’da Karşıyaka’ya varacak. Mordoğan seferi ise Karşıyaka’dan saat 08.10’da, Konak’tan saat 08.30’ta hareket edecek. Dönüş vapuru ise saat 19.00’da olacak.