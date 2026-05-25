Mitolojik öyküleri, tarihî dokusu, zengin gastronomisi ve doğasıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çanakkale, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Yaz sezonunun açılışıyla birleşen bayram tatili öncesinde kentteki tesislerde hareketlilik başladı. Çanakkale Turistik Otelciler Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser, şu an %80 bandında seyreden doluluk oranlarının, bayram süresince %100’e ulaşmasını öngördüklerini açıkladı.

DEV ULAŞIM PROJELERİ TURİZM İVMESİNİ ARTIRDI

Kente yönelik turizm talebinin artmasında altyapı yatırımlarının kritik bir rol oynadığını vurgulayan ÇATOD Başkanı Nilgün Gökser, bölgeye ulaşımın kolaylaşmasının konaklama sürelerine olumlu yansıdığını belirtti. Gökser, şu ifadeleri kullandı:

"1915 Çanakkale Köprüsü ile Assos ve Troya tünellerinin hizmete girmesi, bölgemize ulaşımı çok daha konforlu ve hızlı hâle getirdi. Ulaşım ağının rahatlığı, gezginlerin şehrimizi daha sık tercih etmesini ve burada daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor. Bu sayede her geçen dönem daha yüksek sayıda misafiri ağırlama fırsatı buluyoruz."

ADALAR VE KAZ DAĞLARI ERKEN REZERVASYONLA DOLDU

Yaklaşık 14 bin oda ve 28 bin yatak kapasitesine sahip olan 970 tesisin yer aldığı Çanakkale'de, rezervasyonların dağılımı bölgelere göre farklılık gösteriyor. 9 günlük tatil ilanının ardından tatilcilerin hızla erken rezervasyon fırsatlarına yöneldiğini ifade eden Gökser; Bozcaada, Gökçeada, Assos, Kadırga Koyu ve Kaz Dağları gibi kıyı ve doğa hatlarında doluluğun erken evrede yükseldiğini, şehir merkezinde ise son dakika rezervasyonlarıyla dengeli bir grafik beklediklerini aktardı.

Çanakkale, tatil tercihine göre ziyaretçilerine zengin alternatifler sunuyor. Temizliği tescilli Gökçeada ve Bozcaada koylarının yanı sıra, birbirine yakın lokasyonlarda yer alan 13 mavi bayraklı plaj kesintisiz bir deniz tatili imkânı tanıyor.

Dünyada Alp Dağları'ndan sonra en yüksek oksijen oranına sahip olan Kaz Dağları; akarsuları, şelaleleri ve çam ormanlarıyla sakinlik arayanların ilk tercihi oluyor. Medeniyet tarihine ışık tutan antik kentlerin yanı sıra Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlikler, anıtlar, kaleler ve siperler ziyaretçilerini manevi bir yolculuğa çıkarıyor.

TURİZMDE HİZMET KALİTESİ ÖN PLANDA

Çanakkale'ye gelecek misafirlere dünya standartlarında bir hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten Gökser, yerel paydaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini söyledi. Üniversite ile yapılan protokol çerçevesinde personellere yönelik hizmet içi eğitimlerin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden ÇATOD Başkanı, temel hedeflerinin kentteki konaklama sürelerini uzatmak ve turist memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.