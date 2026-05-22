THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bayram döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Üstün, seyahat planı yapacak olan yolculara kolaylık sağlamak adına 22-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 365 ilave sefer planlandığını müjdeledi.

"MİSAFİRLERİMİZİ SEVDİKLERİNE GÜVENLE ULAŞTIRACAĞIZ"

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22–31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. Türk Hava Yolları olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz."

YOLCULARIN YOĞUNLUK YAŞAMAMASI HEDEFLENİYOR

9 günlük uzun bayram tatilini sevdikleriyle geçirmek ya da tatil beldelerine gitmek isteyen binlerce vatandaşın havalimanlarında yoğunluk oluşturması bekleniyor. THY'nin planladığı bu 365 ek sefer sayesinde hem bilet bulma kolaylığı sağlanması hem de havalimanlarındaki muhtemel yığılmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.