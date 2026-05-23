9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, şehirler arası yollarda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bayram dönemini memleketlerinde ya da kıyı bölgelerinde geçirmek amacıyla yola çıkan on binlerce vatandaşın otoyollarda oluşturduğu araç yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

BURSA KUZEY GİŞELERİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Tatil süresinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından memleketlerine ve tatil beldelerine doğru harekete geçen sürücülerin yolculuk çilesi erken başladı. Özellikle İstanbul çıkışlı olarak Anadolu ve Ege bölgelerine doğru ilerleyen vatandaşlar, Bursa güzergâhındaki otobanda aşırı yoğunluğa neden oldu.

İstanbul-İzmir Otobanı'nın Bursa Kuzey Gişeleri mevkisinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluştu. Yaşanan bu yoğunluk sebebiyle trafik akışı neredeyse durma noktasına gelirken, sürücüler yolda zaman zaman dur-kalk yaparak ilerleyebildi.

EKİPLER YOĞUN MESAİDE

Jandarma ve polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı, yönlendirmeleriyle trafiği rahatlatmaya çalıştığı otobanda, milim milim ilerleyen sürücülerin kimi halinden memnun olsa da, kimileri ise bayram trafiğine yakalandıkları için şanssız olduklarını ifade etti.