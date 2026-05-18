

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, Kurban Bayramı süresince gıda güvenilirliğine yönelik denetimler aralıksız şekilde sürdürülecek.

‎5996 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çalışmalarda; kurban etlerinin parçalanması ve kıyma çekim işlemlerinin yalnızca kayıt/onaylı et ve et ürünleri işletmelerinde yapılmasına dikkat ediliyor.

‎Denetimlerde hijyen, temizlik ve uygun muhafaza koşulları kontrol edilirken, tatlı ve şekerleme satış yerleri, et ve et ürünleri işletmeleri, fırınlar, marketler ve şarküteriler, kuruyemiş satış alanları, toplu tüketim yerleri ile yem satış noktaları denetleniyor.

‎Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi ve tüketici sağlığının korunması amacıyla ekipler tarafından sürdürülen denetimlerin bayram öncesi yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi.