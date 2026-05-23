Türkiye’de uzun süredir yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesi ülkelerine gitmek için sınır kapılarına akın etti. Kilis’te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı’nda günlük geçiş sayısının yaklaşık 2 bine ulaştığı açıklandı.

Babüsselam Sınır Kapısı Genel İlişkiler Müdürü Hassan Hac Ali, bayram nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek gönüllü geri dönüşler için özel alanlar oluşturulduğunu ifade etti.

BAYRAMA ÖZEL KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

Yetkililer, bayram sürecinde geçişleri kolaylaştırmak amacıyla bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini duyurdu. Buna göre:

Suriyeli sahipli Türk plakalı araçlar harçtan muaf tutuldu. Araçlara 2 ay süreyle ücretsiz geçiş hakkı tanındı.

“SURİYE’NİN BİZE İHTİYACI VAR”

Ailesiyle birlikte ülkesine giden Muhammed Avn, dönüşten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Suriye’nin bize ihtiyacı var. Herkesin ülkesine destek olması gerekiyor” dedi.

İLK KEZ SURİYE’YE GİDİYOR

Türkiye’de doğan 10 yaşındaki Amal Ravi ise hayatında ilk kez Suriye’ye gideceğini belirterek, “Anneannemle ilk kez yüz yüze görüşeceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kalıcı Dönüş Planlayanlar Var

8 yıldır Türkiye’de yaşayan Mustafa Keyyali, bayram sonrası kalıcı dönüş yapmayı planladığını söyledi. Benzer şekilde 14 yıldır Türkiye’de bulunan Muhammed Uleyvi de ülkedeki şartların iyileştiğini belirterek geri dönüş çağrısında bulundu.