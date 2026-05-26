Kurban Bayramı yaklaşırken bayram namazı saatleri de gündemdeki yerini aldı. İslam alemi için büyük önem taşıyan bayramın ilk sabahında eda edilecek namaz öncesi gözler Diyanet tarafından yayımlanan vakit listesine çevrildi. Vatandaşlar, “2026 Kurban Bayramı namazı ne zaman kılınacak?” ve “Bayram namazı saat kaçta başlayacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

İstanbul Bayram Namazı Saati : 06:12

Ankara Kurban Bayramı Namazı Saati : 05:59

İzmir Kurban Bayramı Namazı Saati : 06:25

Bursa'da Kurban Bayramı Namazı Saati : 06:13

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, 2026 Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Bayram arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek bayramın tarihleri de netlik kazandı.

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi