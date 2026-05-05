Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesi hesaplara yatacak olan ikramiye ödemelerine çevrildi.

İkramiyelerde geçtiğimiz ay Ramazan Bayramı’nda zam yapılmamıştı. Bu ayda da Kurban Bayramı’nda zam yapılması beklenmiyor. İkramiyelerin 4 bin TL’den ödenmesi devam edecek.

18 MAYISTA YATIRILMASI PLANLANIYOR

İkramiyelerin ne zaman ödeneceği ise merak ediliyor. Emekli ikramiyelerinin bu ay maaşların yatırılacağı tarihte ödenmesi bekleniyor. Bu noktada 17 Mayıs hafta sonuna denk geldiği için 18 Mayısta ödenmesi planlanıyor.

Emekli maaşları; SSK (4A) için her ayın 17-26, Bağ-Kur (4B) için 25-28 ve Emekli Sandığı (4C) için ayın 1-5 günleri arasında tahsis numarasına göre yatırılır. Ödeme günü hafta sonuna denk gelirse ödemeler Cuma veya Pazartesi gününe kaydırılabilir.

Emekli Maaşı Ödeme Takvimi Detayları:

SSK (4A) Emeklileri: Maaşlar her ayın 17'si ile 26'sı arasında yatırılır.

Bağ-Kur (4B) Emeklileri: Maaşlar her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçer.

Emekli Sandığı (4C): Maaşlar her ayın 1'i ile 5'i arasında ödenir.

PEKİ İKRAMİYEYİ KİMLER EKSİK ALIR?

Son olarak dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri için yapılacak ödemelerin rakamsal boyutunda ödemelerin 4 bin TL’lik ana kıstas üzerinden hisse oranlarına göre hesaplanacak. Yapılan hesaplamaya göre, dosyada yüzde 75 oranında hak sahibi olan vatandaşlara 3 bin TL, yüzde 50 oranında hak sahibi olanlara 2 bin TL ve yüzde 25 oranında hissesi bulunanlara ise bin TL tutarında bayram ikramiyesi yatırılacak.