Emeklilerin gözü kulağı Kurban Bayramı ikramiyelerindeyken, Ankara kulisleri hareketli bir "ikramiye düellosuna" sahne oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ikramiyenin 4 bin TL olarak kalacağını açıklamasının ardından, muhalefet cephesinden ezber bozan bir hamle geldi.

HÜKÜMET "4 BİN TL" DEDİ, MUHALEFET ÇITAYI YÜKSELTTİ

Dün Meclis’te açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da emekli ikramiyelerinin 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ancak bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden, Yeni Yol Grubu rakamı katlayacak bir kanun teklifiyle TBMM Başkanlığı’nın kapısını çaldı.

TEKLİF KABUL EDİLİRSE İKRAMİYE 28.075 TL OLACAK

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ tarafından sunulan kanun teklifi, emekli ikramiyesinin sembolik rakamlardan kurtarılıp net asgari ücret seviyesine çekilmesini öngörüyor. Eğer teklif yasalaşırsa, emekliler bu bayramda 4 bin TL yerine tam 28 bin 75 TL ikramiye alacak.

"TORUNUNA MAHCUP OLMASIN, KURBANA ORTAK OLABİLSİN"

Sosyal medya hesabından hükümete seslenen Selçuk Özdağ, mevcut rakamın hayat pahalılığı karşısında "eridiğini" belirterek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Bugün milyonlarca emekli, torununa harçlık vermeyi bırakın, bayramı bayram gibi yaşama mücadelesi veriyor. Biz diyoruz ki; dedeler ve neneler bu bayramda torunlarına mahcup olmasın, gücü yetiyorsa bir kurbana ortak olabilsin. Bu talebi çok görmeyin!"

GÖZLER MECLİS GENEL KURULU'NDA

Özdağ’ın "İktidar emeklinin yanında mı duracak, yoksa dar bir çıkar çevresinin mi?" sorusuyla fitilini ateşlediği tartışma, önümüzdeki günlerde Meclis’in en sıcak gündem maddesi olacak. Milyonlarca emekli şimdi şu sorunun yanıtını bekliyor: Bayram ikramiyesi bir 'harçlık' mı kalacak, yoksa bir 'asgari ücret' dopingi mi alacak?