Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim alanlarında çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, toplum ile çevre sağlığının korunması amacıyla bir dizi sıkı tedbir hayata geçirildi. Alınan önlemler kapsamında ilgili resmi kurumlar, belediyeler tarafından tahsis edilen kurban satış ve kesim noktalarında bayram boyunca aralıksız denetimler gerçekleştirecek. Resmi alanlardaki kontrollerin yanı sıra apartman önleri, sokaklar ve parklar gibi alanlarda usulsüz kurban kesilmesini önlemek amacıyla da çalışmalar yürütülecek. Belirlenen kuralları ihlal eden vatandaşlara idari para cezası kesilecek.

UYGUN OLMAYAN ALANLARDA KESİM YAPANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önü ve meydan gibi kamusal alanlar ile kurban kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar ile kesim alanlarında gerekli tedbirleri almayan kişilere 8 bin 687 lira idari para cezası kesilecek.

Kurban kesim merkezlerinde yasaklara uymayarak gerekli önlemleri almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 839 bin 122 lira para cezası uygulanacak. Konut alanlarında ve yerleşim yerlerinde kesilen kurbanların atıklarını toprağa gömerek yasağı ihlal eden şahıslara ise 20 bin 842 lira idari para cezası verilecek.

HAYVANA EZİYET EDENLERE HAYVAN BAŞINA CEZA

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü muamelede bulunan, döven, aç veya susuz bırakan, aşırı soğuk ya da sıcağa maruz bırakan, bakımlarını aksatan, fiziksel ve psikolojik olarak acı çektiren kişilere hayvan başına 13 bin 333 lira idari para cezası uygulanacak.

Pazar yerlerinde hayvanların sağlık durumlarının iyi, barındıkları alanların temiz ve hijyenik olması kuralına aykırı davrananlara 4 bin 344 lira ceza kesilecek. Dini kuralların öngördüğü özel şartları gözetmeyerek hayvanı korkutan, en az acı verecek biçimde ve hijyen kurallarına uygun kesim yapmayanlar ile hayvan kesimi konusunda yetkisi bulunmayanlara ise hayvan başına 18 bin 243 lira idari para cezası verilecek.

Belirlenen bu kurallara ve yasaklara uymayanlar hakkında; İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri ile belediyeler tarafından cezai işlemler yürütülecek.