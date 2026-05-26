Antalya’da hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, özellikle Konyaaltı Sahili yoğunluğun merkezlerinden biri oldu. Tatilciler denize girerek serinlerken, bazıları şezlonglarda güneşlenmeyi, bazıları ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

MUĞLA’DA PLAJLAR DOLDU

Muğla’da ise hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşırken deniz suyu 23 derece olarak ölçüldü. Marmaris’te Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk dikkat çekerken, Orhaniye Kız Kumu Plajı tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü gibi aktiviteler yoğun ilgi gördü.

Fethiye’de Ölüdeniz Belcekız ve Kumburnu plajları ile Çalış Plajı tatilcilerle dolup taştı. Bodrum’da ise Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde hareketlilik arttı. Tatilciler hem denize girerek serinledi hem de sahil boyunca kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

AKYAKA’YA YOĞUN İLGİ

Akyaka, “Sakin Kent” unvanıyla özellikle çevre illerden gelen ziyaretçilerin tercihi oldu. Tatilciler halk plajında denize girmenin yanı sıra günübirlik tekne turlarıyla Gökova Körfezi koylarını keşfetti. Kano ve rüzgar sörfü gibi aktiviteler de yoğun ilgi gördü.

Uzmanlar, bayram tatili boyunca sahillerdeki yoğunluğun artarak devam etmesini beklerken, yetkililer vatandaşlara sıcak hava ve yoğunluk nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.