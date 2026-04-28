Kurban Bayramı yaklaşırken internet üzerinden yapılan bağış işlemleri dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Uzmanlar, güvenilir dernek ve vakıfların isimlerinin kopyalanarak sahte bağış siteleri oluşturulduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SAHTE SİTELER ARAMA MOTORLARINDA ÜST SIRALARA ÇIKABİLİYOR

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, dolandırıcıların gerçek dernek ve vakıf sitelerini birebir kopyalayarak sahte sayfalar oluşturduğunu söyledi.

Deniz, arama motorlarında çıkan ilk linklere tıklanmaması gerektiğini vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

“Dolandırıcılar sahte siteleri reklam ve manipülasyon yöntemleriyle üst sıralara çıkarabiliyor. Bu nedenle ilk çıkan link her zaman güvenilir değildir.”

“SİTE LİNKİ KONTROL EDİLMEDEN İŞLEM YAPILMAMALI”

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki ise en kritik noktanın site bağlantısı olduğunu belirtti.

Baki, “Bir internet sitesinin kopyası yapılabilir ancak linki birebir aynı yapılamaz. Bu yüzden kullanıcılar mutlaka adres çubuğundaki linki kontrol etmeli” dedi.

ÖDEME YÖNTEMLERİ VE KİŞİSEL VERİ RİSKİ

Uzmanlara göre dolandırıcılar sadece bağış değil, kişisel veri toplama amacıyla da sahte siteler kuruyor. Kredi kartı bilgileri, IBAN ve kişisel veriler ele geçirilerek kötüye kullanılabiliyor.

Baki, dolandırıcıların bazen anne-baba adı, banka bilgileri gibi özel bilgilere dahi ulaşabildiğini belirterek, bunun kullanıcıları yanıltabileceğini söyledi.

REKLAM LİNKLERİNE DİKKAT UYARISI

Uzmanlar ayrıca arama motorlarındaki reklam bağlantılarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlara önerilen temel güvenlik adımları şöyle:

Kurumların resmi web sitesi doğrudan yazılarak girilmeli

Reklam linklerine tıklanmamalı

Bağış öncesi dernek veya vakıfla iletişim kurulmalı

Mümkünse bağışlar doğrudan kurum merkezlerinden yapılmalı



MAĞDURİYET DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Uzmanlar, dolandırıcılık şüphesi oluşması halinde bankaya hemen bilgi verilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ilgili platformlara ve resmi mercilere şikâyet yapılmasının, başka vatandaşların da zarar görmesini engelleyebileceği ifade ediliyor.