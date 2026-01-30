Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, eski Beşiktaşlı futbolcu İlhan Mansız yer aldı.
Kurayı İlhan Mansız çekti: İşte Avrupa Ligi eşleşmeleri
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu; kurayı da Eski Beşiktaşlı İlhan Mansız çekti.İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe - Nottingham Forest
Dinamo Zagreb - Genk
Brann Bergen - Bologna
Ludogorets - Ferençvaroş
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos -Viktoria Plzen
PAOK - Celta Vigo
Lille - Kızılyıldız
