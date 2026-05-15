Bayburt Merkez Yusufiye Camii’nde yapılan yarışmada, jüri üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde dereceye giren isimler açıklandı. Din görevlileri yarışma boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti ile hafızlık alanındaki yetkinliklerini jüri huzurunda sergiledi.

Hafızlık kategorisinde Mustafa Köseoğlu Camii İmam Hatibi Hafız Raşit Numan Battal birincilik elde ederken, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma kategorisinde Arpalı Leylekli Camii Müezzin Kayyımı Hafız Yunus Saymaz ilk sırada yer aldı.

Program sonunda İl Müftüsü Bayram Danacı, yarışmaya katılan tüm din görevlilerini tebrik ederek dereceye giren isimlere ödüllerini takdim etti.