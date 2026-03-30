Samsun'un Vezirköprü'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan amatör balıkçılara cezai işlem uygulandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya ve Boyabat Baraj Göllerinde kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

9 BİN 424 TL PARA CEZASI

Boyabat Baraj Gölü'nde yapılan kıyı denetimleri sırasında, Susuz mevkiinde amatör balıkçılık kurallarını ihlal ettiği belirlenen 4 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından söz konusu şahıslara, 9 bin 424 TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerin bölgedeki su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sürdürüleceği bildirildi.