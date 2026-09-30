ABD’de otomobil üreticilerinin uyması gereken yakıt ekonomisi kuralları yeniden düzenlendi.
Kurallar esnetildi: Otomobil dünyasında milyarlık maliyet düşüşü
ABD’de gevşetilen yakıt ekonomisi kurallarının otomotiv üreticilerinin 2031’e kadar teknoloji harcamalarında toplam 60,6 milyar dolarlık düşüş sağlaması bekleniyor. General Motors’un maliyet avantajının 20,4 milyar dolara ulaşacağı hesaplanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Pazartesi günü kesinleşen değişikliğin, sektörün yeni teknolojilere yönelik harcamalarını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.
ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından paylaşılan hesaplamalara göre, düzenleme kapsamında otomotiv şirketlerinin 2031 yılına kadar elde edeceği toplam teknoloji maliyeti avantajı 60,6 milyar doları bulacak.
Bu rakamın araç başına karşılığının ise yaklaşık 1.289 dolar olması öngörülüyor.
Düzenlemeden şirketler bazında en yüksek maliyet düşüşünü General Motors’un (GM) elde etmesi bekleniyor.
NHTSA hesaplamalarında GM’nin teknoloji maliyetlerinde 20,4 milyar dolarlık azalma öngörülürken, Stellantis için 6,6 milyar dolar, Ford için 5,8 milyar dolar, Toyota için 4,5 milyar dolar ve Honda için 4,1 milyar dolar düşüş hesaplandı.
Kuralların daha esnek hale gelmesi, üreticilerin yakıt tüketimini azaltmak amacıyla yüksek maliyetli emisyon ekipmanlarına başvurma ihtiyacını azaltacak.
Aynı şekilde şirketlerin daha sıkı standartlara uyum sağlamak için elektrikli araç üretimini artırma zorunluluğunun da azalması bekleniyor.
Önceki düzenlemeyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan maliyet farkı da dikkat çekiyor.
2024’te belirlenen yakıt ekonomisi standartlarının yalnızca GM’ye 2031’e kadar yaklaşık 31,7 milyar dolarlık maliyet yükleyeceği hesaplanmıştı.
GM, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada değişikliğin hedeflerini desteklediğini bildirdi.
Şirket, yakıt ekonomisi standartlarının piyasa koşullarıyla daha uyumlu hale getirilmesine yönelik yaklaşımı olumlu karşıladığını açıkladı.
ABD’de yakıt ekonomisi kurallarına ilişkin değişiklik yalnızca standartlarla sınırlı kalmadı.
Üreticilerin gereklilikleri yerine getirememesi durumunda karşılaştığı cezalar konusunda da daha önce düzenleme yapılmıştı.
ABD Kongresi, geçen yıl yakıt ekonomisi şartlarının karşılanmaması nedeniyle uygulanan cezaları kaldıran düzenlemeyi kabul etti.
Bu kapsamda Stellantis, 2019’dan itibaren söz konusu gereklilikleri karşılayamadığı gerekçesiyle yaklaşık 775 milyon dolar ödeme yaptı.
GM de 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin 128,2 milyon dolarlık ceza ödemişti.
Şirket ayrıca yaklaşık 5,9 milyon aracın fazla emisyon saldığı iddiasına ilişkin hükümet soruşturması kapsamında 145,8 milyon dolar ceza ödedi ve yüz milyonlarca dolar değerindeki yakıt ekonomisi kredilerinden vazgeçti.
Öte yandan Joe Biden döneminde ABD’de yakıt ekonomisi standartlarının daha sıkı hale getirilmesi gündeme gelmişti.
NHTSA’nın 2023 tarihli hesaplamasına göre, 2032’ye kadar uygulanması planlanan daha katı kurallar otomotiv sektörüne yaklaşık 14 milyar dolarlık ceza maliyeti getirebilirdi.
Bu maliyetin şirketlere dağılımında GM için yaklaşık 6,5 milyar dolar, Stellantis için 3 milyar dolar ve Ford için 1 milyar dolar öngörülmüştü.
Ancak 2024’te kabul edilen nihai düzenlemeyle bu şartlar gevşetildi.
Yeni hesaplamada otomotiv sektörünün 2027-2031 döneminde karşılaşacağı toplam cezaların 1,83 milyar doları geçmeyeceği belirtildi.