Kurallar esnetildi: Otomobil dünyasında milyarlık maliyet düşüşü

NHTSA hesaplamalarında GM’nin teknoloji maliyetlerinde 20,4 milyar dolarlık azalma öngörülürken, Stellantis için 6,6 milyar dolar, Ford için 5,8 milyar dolar, Toyota için 4,5 milyar dolar ve Honda için 4,1 milyar dolar düşüş hesaplandı.