Antalya'nın Ekşili Mahallesi'nde hem tarımsal sulama hem de sportif balıkçılık için hayati önem taşıyan Ekşili Göleti, son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Geçen yıl kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle dron görüntülerine "çölleşmiş" haliyle yansıyan gölet, bu yılki yoğun yağışlarla birlikte tamamen dolarak bölge halkına nefes aldırdı.

BEŞ YILLIK KURAKLIK SÜRECİ SONA ERDİ

Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, bölgede son 5 yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığını ve geçen yıl vatandaşlara yeterli sulama suyu verilemediğini hatırlattı. Özellikle Ocak ve Şubat aylarındaki bereketli yağışların göleti 1992’deki açılışından bu yana görülen en yüksek seviyelerden birine taşıdığını belirten Aldemir, bu durumun hem çiftçiyi hem de bölgedeki doğal yaşamı rahatlattığını ifade etti.

ÜRETİMDE KISITLAMA KALKIYOR

Göletteki doluluk oranıyla birlikte bu yıl tarımsal üretimde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Mahallede yaygın olarak sürdürülen; Mısır, yonca ve sebze üretimi, ata tohumu domates, biber ve patlıcan yetiştiriciliği, hayvancılık faaliyetleri, su sorunu yaşanmadan devam edebilecek.

SU KAYIPLARI İÇİN HAZİRAN'DA NEŞTER VURULUYOR

1990 yılında yapımına başlanan ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile Özel İdare katkılarıyla tamamlanan gölet, yıllar içinde bakımsızlık ve vahşi sulama gibi nedenlerle su kayıpları yaşamaya başlamıştı. DSİ ekiplerinin havzada yaptığı toprak analizleri ve teknik incelemeler sonucunda su kaçaklarının noktaları tespit edildi. Bu kaçakların önlenmesi ve göletin daha verimli kullanılması amacıyla Haziran ayı itibarıyla kapsamlı bir proje çalışmasının başlatılması planlanıyor.